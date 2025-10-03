Одессе грозит новое наводнение: мэр города обнародовал список опасных районов

В Одессе растет угроза катастрофического наводнения. Синоптики предупреждают об интенсивных осадках, которые могут затопить значительную часть города, а власти уже определили наиболее опасные районы.

Как сообщил мэр Геннадий Труханов в своем телеграм-канале, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были определены территории с самым высоким риском подтоплений. В них вошли отдельные участки таких улиц:

Приморская;

Известковая;

Атамана Головатого;

Черноморского казачества;

Умова;

Инглези;

Варненская;

Евгения Чикаленко;

Химическая и другие

Также в зоне возможного затопления оказались жилые массивы Таирова, Лузановка, Преображенский, Троицкий и часть Юго-Западного района. Самыми уязвимыми остаются балки — Великофонтанская, Водяная, Аркадийская, Черноморская, Среднефонтанская, Карантинная и Крыжановская.

Специалисты подчеркивают: из-за глобальных климатических изменений такие чрезвычайные ситуации могут повторяться все чаще. Жителей призывают избегать подвалов и полуподвалов в период ливней, закрывать доступ к подземным паркингам, а в случае угрозы подтопления — заранее покидать дома и находиться в безопасных районах. Особое внимание советуют обратить жителям частного сектора, которые должны быть готовы к эвакуации по требованию спасателей.

Глава города подчеркнул, что выполнение этих рекомендаций является критически важным для сохранения жизни и здоровья одесситов.

Погода в Одессе в ближайшие дни — прогноз синоптиков

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается неустойчивая и влажная погода под влиянием атмосферных фронтов с юга. Пройдут дожди, а 4 октября местами возможны значительные осадки.

Ветер местами будет усиливаться порывами, ночная температура воздуха составит 6-11°, а дневная — 14-19°. Температура морской воды достигает 15-16°, при этом ожидается значительное волнение.

Напомним, что в Одессе после мощной непогоды погибли десять человек, и это стало поводом для начала уголовного расследования. Известно, что дело открыто из-за вероятной служебной халатности должностных лиц, которая привела к трагическим последствиям.

Также Фокус писал, что, по мнению синоптиков, такие наводнения, от которого пострадала на днях Одесса, могут угрожать также Киеву и другим крупным городам.