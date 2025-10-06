КМДА вводить електронні перепустки для руху під час комендантської: кого це стосується

У Києві з 2026 року запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години. Вони будуть потрібні працівникам безпеки, оборони та критичної інфраструктури.

За даними КМДА, таке рішення ухвалила Рада оборони міста. Київська міська військова адміністрація спільно з 12 Армійським корпусом ЗСУ має підготувати та затвердити порядок видачі та використання перепусток.

Окрім цього, КМДА звернеться до обласної адміністрації з пропозицією впровадити цифрову систему й у Київській області. Планується створення спеціальної інформаційно-комунікаційної платформи для контролю проїзду транспортних засобів за перепустками.

Також у повідомленні зазначається, що комендантська година триває з 00:00 до 5:00, під час якої рух дозволено лише працівникам оборонного сектору та об’єктів критичної інфраструктури.

Фото: Скриншот

"Сірий" ринок нічного таксі в Києві: розслідування журналістів

Розслідування Bihus.Info показало, що у Києві працює "сірий" ринок нічного таксі: водії отримують перепустки на комендантську годину, хоча не мають на це права. Поїздки коштують майже вдесятеро дорожче, ніж вдень, а для проїзду водії користуються спеціальними "паролями". Деякі пропонують перепустку за 500 доларів на рік. Всього з початку війни видано понад 18 тисяч перепусток, більшість через КМДА, де окремі посадовці оформили тисячі дозволів.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко визнав проблему неконтрольованого видавання перепусток і заявив, що проводиться аудит. Старі паперові дозволи планують замінити цифровими, а правила видачі перепусток удосконалюють. Одночасно ведуться переговори з сервісами таксі, щоб легалізувати нічні поїздки лише для важливих соціальних потреб.

Пізніше, сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до міської військової адміністрації з пропозиціями щодо організації перевезень у нічний час під час комендантської години. Тоді місцева влада заявила, що розглядає можливість запровадження прозорого механізму, але наголошує, що питання безпеки залишається пріоритетом.