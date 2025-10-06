КГГА вводит электронные пропуска для движения во время комендантской: кого это касается

В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа. Они будут нужны работникам безопасности, обороны и критической инфраструктуры.

По данным КГГА, такое решение принял Совет обороны города. Киевская городская военная администрация совместно с 12 Армейским корпусом ВСУ должна подготовить и утвердить порядок выдачи и использования пропусков.

Кроме этого, КГГА обратится в областную администрацию с предложением внедрить цифровую систему и в Киевской области. Планируется создание специальной информационно-коммуникационной платформы для контроля проезда транспортных средств по пропускам.

Также в сообщении отмечается, что комендантский час длится с 00:00 до 5:00, во время которого движение разрешено только работникам оборонного сектора и объектов критической инфраструктуры.

Публикация КГГА в Telegram Фото: Скриншот

"Серый" рынок ночного такси в Киеве: расследование журналистов

Расследование Bihus.Info показало, что в Киеве работает "серый" рынок ночного такси: водители получают пропуска на комендантский час, хотя не имеют на это права. Поездки стоят почти в десять раз дороже, чем днем, а для проезда водители пользуются специальными "паролями". Некоторые предлагают пропуск за 500 долларов в год. Всего с начала войны выдано более 18 тысяч пропусков, большинство через КГГА, где отдельные чиновники оформили тысячи разрешений.

Начальник КГГА Тимур Ткаченко признал проблему неконтролируемой выдачи пропусков и заявил, что проводится аудит. Старые бумажные разрешения планируют заменить цифровыми, а правила выдачи пропусков совершенствуют. Одновременно ведутся переговоры с сервисами такси, чтобы легализовать ночные поездки только для важных социальных нужд.

Позже, сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к городской военной администрации с предложениями по организации перевозок в ночное время во время комендантского часа. Тогда местные власти заявили, что рассматривают возможность введения прозрачного механизма, но подчеркивают, что вопрос безопасности остается приоритетом.