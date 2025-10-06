Екс-воєнкому доведеться повернути державі гроші за два люксових авто, що "теща подарувала"

Автомобілі Toyota Camry Hybrid 2022 і Lexus NX200 загальною вартістю 3,4 мільйона гривень можуть конфіскувати у колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію активів, формально оформлених на родичів, повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

Слідство встановило, що теща фігуранта у 2022-2023 роках придбала два нові люксові автомобілі, згадані вище, але насправді транспортом користувався сам ексголова РТЦК та СП і його близькі.

У ДБР зазначили: аналіз доходів і витрат службовця та його родичів засвідчив, що придбання таких активів було неможливим на законно зароблені гроші. У результаті суд визнав необґрунтованим активом автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та постановив стягнути його вартість у дохід держави — 1,598 млн грн.

Також суд постановив конфіскувати Lexus NX200, зареєстрований на тещу чиновника. Це рішення може бути оскаржене протягом 30 днів із дня складання повного тексту.

Про те, що суд розгляне справу про конфіскацію елітних авто в екс-начальника РТЦК та СП на загальну суму понад 4,8 млн грн, Харків Time повідомляв ще в травні.

У грудні 2024 року співробітники Нацполіції Харківської області провели 39 обшуків у службовців РТЦК і ВЛК, яких підозрюють у тому, що вони "змовилися і "заробляли на ухильниках".

У Харківському обласному ТЦК і СП тоді інформацію про це спростували, заявивши, що чинним військовослужбовцям і працівникам РТЦК і СП міста Харкова й області поки що підозр не висували.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялося про смерть харків'янина, який вистрибнув із вікна РТЦК. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Однак рідні та друзі загиблого не згодні з версією поліції, оскільки чоловіка двічі затримували. Перший раз його побили, а за три дні знову затримали та відвезли до ТЦК. Згодом рідним повідомили про його смерть, назвавши це самогубством.

Раніше Герой України Владислав Стоцький розповів про розцінки на відкуп від ТЦК, про які почув в Ужгороді.