У Києві чоловік вимагав відкрити готель у школі: його забрали санітари

Чоловік у Києві намагався влаштувати готель у школі, вимагаючи поселити його в закладі. Бригада екстреної допомоги, яку викликали на місце, забрала киянина в спеціалізований медичний заклад.

Інцидент з підозрілим чоловіком стався в школі у Подільському районі Києва. Представники комунальної організації "Муніципальна охорона" розповіли на сторінці в Facebook 13 жовтня, що киянин прийшов до освітнього закладу з вимогою надати йому житло та забезпечити харчуванням.

Шкільний охоронець після появи підозрілого чоловіка натиснув тривожну кнопку, оскільки той відмовлявся покинути заклад і вимагав поселити й нагодувати його.

Група оперативного реагування КО "Муніципальна охорона" приїхала на виклик і поспілкувалася з громадянином. Його вдалося вивести з будівлі школи на подвір'я, проте йти з території закладу він категорично не хотів. Врешті представники "Муніципальної охорони" дійшли з ним до компромісу щодо виклику лікарів.

Бригада швидкої допомоги, яка приїхала на місце, оглянула чоловіка та дійшла висновку, що йому необхідна кваліфікована медична допомога. "Швидка" забрала його до спеціалізованого медичного закладу.

