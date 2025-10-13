В Киеве мужчина требовал открыть отель в школе: его забрали санитары

Мужчина в Киеве пытался устроить гостиницу в школе, требуя поселить его в заведении. Бригада экстренной помощи, которую вызвали на место, забрала киевлянина в специализированное медицинское учреждение.

Инцидент с подозрительным мужчиной произошел в школе в Подольском районе Киева. Представители коммунальной организации "Муниципальная охрана" рассказали на странице в Facebook 13 октября, что киевлянин пришел в образовательное учреждение с требованием предоставить ему жилье и обеспечить питанием.

Школьный охранник после появления подозрительного мужчины нажал тревожную кнопку, поскольку тот отказывался покинуть заведение и требовал поселить и накормить его.

Группа оперативного реагирования КО "Муниципальная охрана" приехала на вызов и пообщалась с гражданином. Его удалось вывести из здания школы во двор, однако уходить с территории заведения он категорически не хотел. В конце концов представители "Муниципальной охраны" пришли с ним к компромиссу по вызову врачей.

Бригада скорой помощи, которая приехала на место, осмотрела мужчину и пришла к выводу, что ему необходима квалифицированная медицинская помощь. "Скорая" забрала его в специализированное медицинское учреждение.

