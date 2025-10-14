Блокувати рахунки та призупиняти водійські права: українці пропонують нардепу зміни до мобілізації

Нардеп Олександр Федієнко оприлюднив відгуки громадян, які пропонують позбавляти права водити авто та блокувати банківські рахунки військовозобов'язаним за ухилення від мобілізації. "Дисциплінованим" натомість пропонується давати тиждень відстрочки.

Пропозиції щодо реформи процесів мобілізації в Україні депутат від фракції "Слуги народу", голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, за його словами, отримав він громадян Він опублікував на своїй сторінці у Facebook допис із пропозицією створити для військовозобов'язаних умови, в яких уникати мобілізації стане невигідно.

Зокрема пропонується блокувати таким особам рахунки та призупиняти дію водійських прав, і водночас заохочувати дисциплінованих новобранців.

"Той, хто з’явився добровільно і без порушень, має отримати хоча б тиждень відстрочки перед відправленням, щоб залагодити справи, подбати про сім’ю, зібратись", — пише нардеп Федієнко.

Також, за його словами, для ТЦК повинні бути встановлені чіткі показники ефективності.

"Якщо мобілізований звільняється через хворобу за кілька місяців — це мінус бал. Якщо успішно проходить підготовку, обіймає посаду — плюс бали. Це стимулюватиме відповідальність і якість відбору", — написав депутат.

Федієнко опублікував пропозиції щодо покарання для "ухилянтів" Фото: скриншот

При цьому нардеп Федієнко озвучив кілька пропозицій щодо того, як можна зробити мобілізацію в Україні більш людяною та ефективною. За його словами, варто навчити працівників ТЦК правильній комунікації та надавати кожному мобілізованому контактну особу, якій можна буде поставити питання. Також військовозобов'язаним пропонується дати можливість обирати з кількох військових частин та час підготуватися до служби.

"Людина не повинна зникати дорогою в магазин і за п’ять днів опинятися в Десні. Має бути сповіщення, час зібрати речі, попрощатись із сім’єю, підготуватись морально", — пише депутат.

Крім того, озвучувалися пропозиції надати мобілізованим можливість поспілкуватися з психологом, а якщо військовозобов'язаний має підстави для відстрочки — дати йому час на владнання документів. До ветеранів, які вже проходили службу, нардеп закликає ставитися з особливою повагою.

Нардеп Федієнко зібрав пропозиції з покращення процесів мобілізації в Україні Фото: скриншот

За словами депутата, усі зазначені пропозиції він адвокатуватиме з Міністерством оборони України.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 8 жовтня нардеп Олександр Федієнко заявив, що депутати можуть піти воювати за Україну, якщо буде потреба. Про це він сказав, розповідаючи про зменшення кількості охочих мобілізуватися.

В опублікованому 18 вересня інтерв'ю нардеп Федієнко розкрив реальну зарплату співробітників ТЦК. За його словами, нинішня сума в 20 тисяч гривень не відповідає навантаженню та складним умовам роботи співробітників територіальних центрів комплектування.