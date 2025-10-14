Блокировать счета и приостанавливать водительские права: украинцы предлагают нардепу изменения в мобилизации

Нардеп Александр Федиенко обнародовал отзывы граждан, которые предлагают лишать права водить авто и блокировать банковские счета военнообязанным за уклонение от мобилизации. "Дисциплинированным" взамен предлагается давать неделю отсрочки.

Предложения по реформе процессов мобилизации в Украине депутат от фракции "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, по его словам, получил он граждан Он опубликовал на своей странице в Facebook сообщение с предложением создать для военнообязанных условия, в которых избегать мобилизации станет невыгодно.

В частности предлагается блокировать таким лицам счета и приостанавливать действие водительских прав, и одновременно поощрять дисциплинированных новобранцев.

"Тот, кто появился добровольно и без нарушений, должен получить хотя бы неделю отсрочки перед отправкой, чтобы уладить дела, позаботиться о семье, собраться", — пишет нардеп Федиенко.

Также, по его словам, для ТЦК должны быть установлены четкие показатели эффективности.

"Если мобилизованный увольняется по болезни через несколько месяцев — это минус балл. Если успешно проходит подготовку, занимает должность — плюс баллы. Это будет стимулировать ответственность и качество отбора", — написал депутат.

Федиенко опубликовал предложения по наказанию для "уклонистов" Фото: скриншот

При этом нардеп Федиенко озвучил несколько предложений относительно того, как можно сделать мобилизацию в Украине более человечной и эффективной. По его словам, стоит научить работников ТЦК правильной коммуникации и предоставлять каждому мобилизованному контактное лицо, которому можно будет задать вопрос. Также военнообязанным предлагается дать возможность выбирать из нескольких воинских частей и время подготовиться к службе.

"Человек не должен исчезать по дороге в магазин и через пять дней оказываться в Десне. Должно быть оповещение, время собрать вещи, попрощаться с семьей, подготовиться морально", — пишет депутат.

Кроме того, озвучивались предложения предоставить мобилизованным возможность пообщаться с психологом, а если военнообязанный имеет основания для отсрочки — дать ему время на улаживание документов. К ветеранам, которые уже проходили службу, нардеп призывает относиться с особым уважением.

Нардеп Федиенко собрал предложения по улучшению процессов мобилизации в Украине Фото: скриншот

По словам депутата, все указанные предложения он будет адвокатировать с Министерством обороны Украины.

Напомним, в интервью от 8 октября нардеп Александр Федиенко заявил, что депутаты могут пойти воевать за Украину, если будет необходимость. Об этом он сказал, рассказывая об уменьшении количества желающих мобилизоваться.

В опубликованном 18 сентября интервью нардеп Федиенко раскрыл реальную зарплату сотрудников ТЦК. По его словам, нынешняя сумма в 20 тысяч гривен не соответствует нагрузке и сложным условиям работы сотрудников территориальных центров комплектования.