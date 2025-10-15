Айтівець заявив, що його "відпустили з ТЦК" після відмови від служби: суд виніс вирок

Співробітник IT-компанії заявив у ТЦК, що не хоче проходити службу в ЗСУ, та відправився додому. Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Деталі інциденту з ухиленням айтівця від мобілізації в Україні викладені у вироку Голосіївського районного суду від 13 жовтня 2025 року, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень. В документі зазначено, що обвинувачений на засіданні суду заперечував відмову від повістки.

У січні 2023 року співробітник IT-компанії пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, однак отримувати бойову повістку відмовився, йдеться у вироку.

Сам обвинувачений на засіданні суду заявив, що йому не вручали бойову повістку та "він не був у встановленому порядку повідомлений про необхідність з`явитись до ТЦК та СП ні 18.01.2023 о 09:00, ні в будь-який інший день". За його словами, працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки "покликав його в кабінет, запитав, чи не хоче він проходити службу в ЗСУ, на що він відповів, що не хоче". Після цього, за словами обвинуваченого, його відпустили з ТЦК та СП додому та сказали, що зателефонують пізніше, а повістку при цьому не вручали.

Співробітники ТЦК своєю чергою розповіли, що планували відправити обвинуваченого на службу в територіальну оборону на посаду оператора безпілотного літального апарату, відповідно до його фахових здібностей, однак той відмовився, сказавши, що "працює в IT-сфері та має хорошу роботу". За словами одного з працівників територіального центру, айтівець, "одягнений в патріотичний одяг", висловив публічно своє небажання проходити військову службу та відмовився від отримання повістки. Про факт відмови в присутності обвинуваченого було складено та підписано акт. Після цього чоловік зник і перестав виходити на зв'язок, про що працівники ТЦК повідомили поліцію.

Айтівець стверджує, що після відмови від служби його відпустили з ТЦК додому Фото: скриншот

Суд визнав айтівця винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

