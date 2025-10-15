Айтишник заявил, что его "отпустили из ТЦК" после отказа от службы: суд вынес приговор

Сотрудник IT-компании заявил в ТЦК, что не хочет проходить службу в ВСУ, и отправился домой. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Детали инцидента с уклонением айтишника от мобилизации в Украине изложены в приговоре Голосеевского районного суда от 13 октября 2025 года, опубликованном в Едином реестре судебных решений. В документе указано, что обвиняемый на заседании суда отрицал отказ от повестки.

В январе 2023 года сотрудник IT-компании прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, однако получать боевую повестку отказался, говорится в приговоре.

Сам обвиняемый на заседании суда заявил, что ему не вручали боевую повестку и "он не был в установленном порядке уведомлен о необходимости явиться в ТЦК и СП ни 18.01.2023 в 09:00, ни в любой другой день". По его словам, работник территориального центра комплектования и социальной поддержки "позвал его в кабинет, спросил, не хочет ли он проходить службу в ВСУ, на что он ответил, что не хочет". После этого, по словам обвиняемого, его отпустили из ТЦК и СП домой и сказали, что позвонят позже, а повестку при этом не вручали.

Сотрудники ТЦК в свою очередь рассказали, что планировали отправить обвиняемого на службу в территориальную оборону на должность оператора беспилотного летательного аппарата, в соответствии с его профессиональными способностями, однако тот отказался, сказав, что "работает в IT-сфере и имеет хорошую работу". По словам одного из работников территориального центра, айтишник, "одетый в патриотическую одежду", выразил публично свое нежелание проходить военную службу и отказался от получения повестки. О факте отказа в присутствии обвиняемого был составлен и подписан акт. После этого мужчина исчез и перестал выходить на связь, о чем работники ТЦК сообщили в полицию.

Айтишник утверждает, что после отказа от службы его отпустили из ТЦК домой Фото: скриншот

Суд признал айтишника виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

