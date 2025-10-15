Заморозки до -5: синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Синоптики у прогнозі погоди у Вінниці на 16 жовтня попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Подекуди в повітрі можливі заморозки до -5.

Погода у Вінниці все більше нагадує про наближення зими. Про сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів попередила Вінницька міська рада.

У повідомленні зазначається, що сильне похолодання у Вінниці очікується вночі та вранці 16-17 жовтня.

Погода у Вінниці за прогнозом метеорологів

У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології уточнили, що в обласному центрі буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Вночі за прогнозами метеорологів можливі сильні заморозки в повітрі від 0 до -3 в місті, а в області — до -5. Вдень прогноз погоди у Вінниці обіцяє +9…+11 тепла, а в області — від +8 до +13.

В центрі оголосили для обласного центру I рівень небезпечності — жовтий, а для області II рівень небезпечності — помаранчевий.

Прогноз погоди для Вінниці та області на 16-17 жовтня Фото: Facebook

"Укргідрометцентр" своєю чергою в прогнозі на 16 жовтня оголосив жовтий рівень небезпечності для всієї території України: вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3.

"Укргідрометцентр" на 16 жовтня оголосив I рівень небезпечності для всіх областей Фото: укргідрометцентр

Нагадаємо, на початку місяця в Київській області випав перший сніг. Снігопад зафільмували мешканці Бучанського району.

Також в середині місяця снігом засипало Карпати: на горі Піп Іван температура повітря впала до -5, а вершину засипало товстим сніговим шаром.