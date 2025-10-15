Заморозки до -5: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине
Синоптики в прогнозе погоды в Виннице на 16 октября предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Кое-где в воздухе возможны заморозки до -5.
Погода в Виннице все больше напоминает о приближении зимы. О сильных заморозках в воздухе от 0 до -5 градусов предупредил Винницкий городской совет.
В сообщении отмечается, что сильное похолодание в Виннице ожидается ночью и утром 16-17 октября.
Погода в Виннице по прогнозу метеорологов
В Винницком областном центре по гидрометеорологии уточнили, что в областном центре будет переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.
Ночью по прогнозам метеорологов возможны сильные заморозки в воздухе от 0 до -3 в городе, а в области — до -5. Днем прогноз погоды в Виннице обещает +9...+11 тепла, а в области — от +8 до +13.
В центре объявили для областного центра I уровень опасности — желтый, а для области II уровень опасности — оранжевый.
"Укргидрометцентр" в свою очередь в прогнозе на 16 октября объявил желтый уровень опасности для всей территории Украины: ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3.
Напомним, в начале месяца в Киевской области выпал первый снег. Снегопад сняли жители Бучанского района.
Также в середине месяца снегом засыпало Карпаты: на горе Поп Иван температура воздуха упала до -5, а вершину засыпало толстым снежным слоем.