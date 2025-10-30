Труханова хочуть відправити під цілодобовий домашній арешт, — ЗМІ

31 жовтня Печерський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід ексмеру Одеси Геннадію Труханову.

Прокуратура планує клопотати про те, щоб його відправили під цілодобовий домашній арешт і вдягнули електронний браслет, повідомляє РБК із посиланням на джерела в Управлінні комунікацій Офісу генпрокурора.

28 жовтня колишньому чиновнику прямо на парковці вручили підозру за ч.3 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила загибель людини). Йому інкримінують невжиття заходів під час повені в Одесі 30 вересня, через що загинули дев'ятеро людей, зокрема дитина.

Крім Труханова, підозри отримали заступники міського голови Ганна Позднякова і Валерій Сілін, директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук і глава департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Труханов назвав ситуацію з врученням йому підозри "несподіваною". За його словами, він не знімає із себе відповідальності, проте місто самостійно не змогло б упоратися зі стихією таких масштабів.

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Геннадія Труханова. Причиною стала нібито наявність в одеського градоначальника російського паспорта.

Зі свого боку він усе заперечував, запевняючи, що не є громадянином РФ, а також натякнув на громадянство дружини голови Одеської ОВА Олега Кіпера, попросивши перевірити все так само "ретельно", як і його.

Народний депутат України Роман Лозинський вважає, що якщо виявиться, що історія з паспортом Труханова — фейк, Україна може зазнати серйозної репутаційної шкоди.

Нагадаємо, які докази представила СБУ про російське громадянство Геннадія Труханова.