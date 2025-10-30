Труханова хотят отправить под круглосуточный домашний арест, – СМИ

31 октября Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову.

Прокуратура планирует ходатайствовать о том, чтобы его отправили под круглосуточный домашний арест и надели электронный браслет, сообщает РБК со ссылкой на источники в Управлении коммуникаций Офиса генпрокурора.

28 октября бывшему чиновнику прямо на парковке вручили подозрение по ч.3 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая гибель человека). Ему инкриминируют непринятие мер во время наводнения в Одессе 30 сентября, из-за чего погибли девять человек, в том числе ребенок.

Кроме Труханова, подозрения получили заместители городского головы Анна Позднякова и Валерий Силин, директор КП "Городские дороги" Вадим Тодийчук и глава департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Відео дня

Труханов назвал ситуацию с вручением ему подозрения "неожиданной". По его словам, он не снимает с себя ответственность, однако город самостоятельно не смог бы справиться со стихией таких масштабов.

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Геннадия Труханова. Причиной стало якобы наличие у одесского градоначальника российского паспорта.

В свою очередь он все отрицал, заверяя, что не является гражданином РФ, а также намекнул на гражданство жены главы Одесской ОВА Олега Кипера, попросив проверить все так же "тщательно", как и его.

Народный депутат Украины Роман Лозинский считает, что если окажется, что история с паспортом Труханова – фейк, Украина может потерпеть серьезный репутационный ущерб.

Напомним, какие доказательства представила СБУ о российском гражданстве Геннадия Труханова.