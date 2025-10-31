Канада арештувала літак РФ Ан-124 та хоче передати його Україні, — Bloomberg

Канада планує передати Україні великий російський вантажний літак Ан-124, який з 2022 року стоїть в аеропорту Торонто. Однак остаточне рішення залежить від судового процесу щодо конфіскації літака.

Як повідомляє видання Bloomberg, уряд Канади звернувся до суду щодо офіційної конфіскації Ан-124, що належить російській компанії "Волга-Дніпро", яка перебуває під санкціями. Літак залишається в аеропорту Торонто з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами міністерки закордонних справ Канади Аніти Ананд, передача літака Україні матиме як практичне, так і символічне значення. Вона підкреслила, що цей крок має продемонструвати відповідальність тих, хто підтримує російську агресію, і те, що Україна не залишиться самотньою у своєму відновленні.

Ан-124 є одним із найбільших вантажних літаків у світі, і раніше канадські посадовці застерігали, що Росія могла використовувати його для перекидання військових вантажів.

Відео дня

Як зазначила Ананд, процедура конфіскації ускладнюється тим, що структура власності літака є заплутаною, однак процес юридично вже триває. Крім того, Канада розглядає кілька варіантів передачі борту Україні — як через судове рішення, так і через окремі законодавчі ініціативи.

За її словами, Росія на початку вторгнення знищила частину українських літаків "Антонова", тому передача Ан-124 частково допоможе відновити втрачені можливості української авіації.

Окрім цього, як пише видання, уряд Канади вирішив прискорити виділення останніх 10 мільйонів канадських доларів із загального пакету допомоги у 70 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури України. Під час свого виступу Ананд розкритикувала удари Росії по житлових будинках, лікарнях та інших цивільних об’єктах.

Нагадаємо, що, за оцінками профільних аналітиків, основою авіафлоту Повітряних сил має стати шведський винищувач JAS 39E/F Gripen із можливістю часткового виробництва в Україні. Водночас експерти зазначають, що для повноцінних повітряних операцій можуть знадобитися й "важчі" винищувачі, однак їхня вартість і складність експлуатації суттєво обмежують такі перспективи.

Також 24 жовтня Фокус писав, що російське Міноборони заявило про навчальний політ стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що відбувся невдовзі після тренування ядерної тріади. Політ викликав увагу Об’єднаного штабу Японії, який відстежував маршрут літаків ВКС РФ.