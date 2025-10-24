ЗС РФ підняли у повітря бомбардувальники Ту-95МС, які підлетіли впритул до Японії (відео)

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про навчальний політ стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Подія відбулась через два дні після тренування ядерної тріади та стурбувала Об'єднаний штаб Японії, який відстежував траєкторію літаків ВКС РФ.

Російські літаки виконали плановий політ над нейтральними водами, ідеться у заяві відомства на сторінці Telegram. Бомбардувальники летіли у супроводі двох винищувачів — Су-30СМ та Су-35С. Тренування тривали 11 годин, а у польоті пів ескадрильї військових літаків РФ супроводжувала японська авіація.

Літак Ту-95МС- політ 24 жовтня

Інформація про тренувальний політ двох Ту-95МС з'явився у мережі вдень 24 жовтня. На відео, опублікованому Міноборони РФ, бачимо моменти підготовки та зльоту літаків: камера зблизька показує фрагмент корпусу і помітні сліди іржі. Потім — кілька хвилин польоту у супроводі російських винищувачів. Також на запис потрапили японські літаки, які стежили за діями росіян.

Відео дня

Міноборони РФ тим часом написало, що екіпажі дальньої авіації регулярно патрулюють небо над водними просторами від Чорного моря до Тихого океану та півночі Атлантичного. Крім того, залітають пролітають над Арктикою, Балтійським морем тощо.

Літак Ту-95МС — що сталось 24 жовтня

На дії російських Т-95МС відреагував Об'єднаний штаб армії Японії. Наголошується, що відбувся "екстрений зліт" винищувачів Повітряних сил оборони. Відомство опублікувало фото бомбардувальників та винищувачів ВПК РФ та показало траєкторію польоту. Бачимо, що росіяни вилетіли з боку Владивостока, рухались у бік острова Хонсю, наблизились на відстань 100-200 км до найбільшого японського острова, потім повернули на північний схід та пролетіли вздовж берегів Хокайдо, а потім повернули до РФ. Орієнтовна довжина траєкторії російських літаків, яку показав Об'єднаний штаб, — близько 1 500 км.

Зазначимо, 21 жовтня Міноборони РФ провело тренування ядерних сил, у яких взяла участь вся "ядерна тріада". Зокрема, відбувся пуск міжконтинентальної ракети "Ярс", здатної пролетіти 11 тис. км, підводний човен "Брянск" випустив ракету "Синева", а літаки Ту-95МС злетіли, навантажені ядерними ракетоносіями.

Тим часом відбувся дистанційний діалог між Трампом та Путіним. Білий дім оголосив про запровадження санкцій на дві російські компанії — "Лукойл" та "Транснефть". У відповідь з'явилась заява очільника Кремля, який пообіцяв відповісти й запевнив, що дії США росіян ніяк не зачеплять та не спинять. Трамп під час зустрічі з медіа дізнався про реакцію Путіна та відповів, що "подивиться", як РФ витримає.

