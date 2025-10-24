ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС, которые подлетели вплотную к Японии (видео)

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об учебном полете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Событие произошло через два дня после тренировки ядерной триады и обеспокоило Объединенный штаб Японии, который отслеживал траекторию самолетов ВКС РФ.

Российские самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами, говорится в заявлении ведомства на странице Telegram. Бомбардировщики летели в сопровождении двух истребителей — Су-30СМ и Су-35С. Тренировки продолжались 11 часов, а в полете полэскадрильи военных самолетов РФ сопровождала японская авиация.

Самолет Ту-95МС- полет 24 октября

Информация о тренировочном полете двух Ту-95МС появилась в сети днем 24 октября. На видео, опубликованном Минобороны РФ, видим моменты подготовки и взлета самолетов: камера вблизи показывает фрагмент корпуса и заметны следы ржавчины. Затем — несколько минут полета в сопровождении российских истребителей. Также на запись попали японские самолеты, которые следили за действиями россиян.

Минобороны РФ тем временем написало, что экипажи дальней авиации регулярно патрулируют небо над водными пространствами от Черного моря до Тихого океана и севера Атлантического. Кроме того, пролетают над Арктикой, Балтийским морем и т.д.

Самолет Ту-95МС — что произошло 24 октября

На действия российских Т-95МС отреагировал Объединенный штаб армии Японии. Отмечается, что произошел "экстренный взлет" истребителей Воздушных сил обороны. Ведомство опубликовало фото бомбардировщиков и истребителей ВПК РФ и показало траекторию полета. Видим, что россияне вылетели со стороны Владивостока, двигались в сторону острова Хонсю, приблизились на расстояние 100-200 км до крупнейшего японского острова, затем повернули на северо-восток и пролетели вдоль берегов Хокайдо, а затем вернулись в РФ. Ориентировочная длина траектории российских самолетов, которую показал Объединенный штаб, — около 1 500 км.

Отметим, 21 октября Минобороны РФ провело тренировки ядерных сил, в которых приняла участие вся "ядерная триада". В частности, состоялся пуск межконтинентальной ракеты "Ярс", способной пролететь 11 тыс. км, подводная лодка "Брянск" выпустила ракету "Синева", а самолеты Ту-95МС взлетели, нагруженные ядерными ракетоносителями.

Тем временем состоялся дистанционный диалог между Трампом и Путиным. Белый дом объявил о введении санкций на две российские компании — "Лукойл" и "Транснефть". В ответ появилось заявление главы Кремля, который пообещал ответить и заверил, что действия США россиян никак не затронут и не остановят. Трамп во время встречи с медиа узнал о реакции Путина и ответил, что "посмотрит", как РФ выдержит.

Напоминаем, Фокус писал о стратегических бомбардировщиках Ту-95, которые Украина отдала РФ в двухтысячных: расследователи установили, что таким способом закрыли долги.