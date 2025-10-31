Канада арестовала самолет РФ Ан-124 и хочет передать его Украине, — Bloomberg

Канада планирует передать Украине большой российский грузовой самолет Ан-124, который с 2022 года стоит в аэропорту Торонто. Однако окончательное решение зависит от судебного процесса по конфискации самолета.

Как сообщает издание Bloomberg, правительство Канады обратилось в суд относительно официальной конфискации Ан-124, принадлежащего российской компании "Волга-Днепр", которая находится под санкциями. Самолет остается в аэропорту Торонто с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам министра иностранных дел Канады Аниты Ананд, передача самолета Украине будет иметь как практическое, так и символическое значение. Она подчеркнула, что этот шаг должен продемонстрировать ответственность тех, кто поддерживает российскую агрессию, и то, что Украина не останется одинокой в своем восстановлении.

Ан-124 является одним из крупнейших грузовых самолетов в мире, и ранее канадские чиновники предостерегали, что Россия могла использовать его для переброски военных грузов.

Как отметила Ананд, процедура конфискации осложняется тем, что структура собственности самолета является запутанной, однако процесс юридически уже идет. Кроме того, Канада рассматривает несколько вариантов передачи борта Украине — как через судебное решение, так и через отдельные законодательные инициативы.

По ее словам, Россия в начале вторжения уничтожила часть украинских самолетов "Антонова", поэтому передача Ан-124 частично поможет восстановить утраченные возможности украинской авиации.

Кроме этого, как пишет издание, правительство Канады решило ускорить выделение последних 10 миллионов канадских долларов из общего пакета помощи в 70 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Во время своего выступления Ананд раскритиковала удары России по жилым домам, больницам и другим гражданским объектам.

Напомним, что, по оценкам профильных аналитиков, основой авиафлота Воздушных сил должен стать шведский истребитель JAS 39E/F Gripen с возможностью частичного производства в Украине. В то же время эксперты отмечают, что для полноценных воздушных операций могут понадобиться и более "тяжелые" истребители, однако их стоимость и сложность эксплуатации существенно ограничивают такие перспективы.

Также 24 октября Фокус писал, что российское Минобороны заявило обучебном полете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, который состоялся вскоре после тренировки ядерной триады. Полет вызвал внимание Объединенного штаба Японии, который отслеживал маршрут самолетов ВКС РФ.