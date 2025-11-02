Українцям потрібно замінити продовжені закордонні паспорти: старі більше не діють

Українцям, у яких є продовжені закордонні паспорти, необхідно замінити документ. З 29 жовтня 2025 року в Україні втратив чинність тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів, який було запроваджено в лютому 2022 року.

Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, для виїзду за кордон громадянам тепер необхідно мати чинний біометричний паспорт:

для дорослих віком від 16 років — терміном дії до 10 років;

для дітей віком до 16 років — до 4 років.

Якщо ваш паспорт було продовжено, його необхідно замінити на новий. Зробити це можна:

в Україні — через ЦНАП або підрозділи Державної міграційної служби;

за кордоном — у посольствах або консульствах України.

У МЗС нагадали, що тимчасовий порядок продовження дії паспортів було запроваджено на п'ятий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді через зупинку роботи паспортної системи оформлення нових документів стало неможливим, тому МЗС дозволило тимчасово продовжувати термін дії закордонних паспортів і вносити в них дані про дітей.

Відео дня

Після відновлення роботи паспортної системи оформлення нових документів відновилося як в Україні, так і за її межами — у консульських установах та філіях ДП "Документ" за кордоном.

Відповіді на запитання

МЗС опублікувало відповіді на поширені запитання у зв'язку з нововведенням.

Як довго оформляється посвідчення особи на повернення в Україну («білий паспорт») та скільки це коштує?

Посвідчення на повернення в Україну (за наявності підтвердження громадянства України та особи) оформляється в день звернення. Дітям до 16 років документ видається безкоштовно. Особам з 16-річного віку — згідно з затвердженими тарифами консульського збору.

Я перебуваю в Україні і повертаюсь в одну з країн ЄС з продовженим закордонним паспортом та/або внесеними в паспорт відомостями про дитину/дітей. Мене та/або моїх дітей прикордонники країни ЄС не впускають. Що робити?

У такому випадку вам слід звернутися до будь-якого найближчого (незалежно від місця реєстрації в Україні) відділення ДП «Документ», ЦНАП або територіального підрозділу міграційної служби на території України для оформлення нового закордонного паспорта.

Якщо я маю «продовжений» закордонний паспорт і хочу полетіти, наприклад із США чи Канади, до однієї з країн шенгенської зони. Чи авіаперевізник пустить мене в літак?

Згідно з міжнародними стандартами ICAO (Міжнародна організація цивільної авіації), авіаперевізник має право впускати в літак громадян з паспортами терміном дії лише до 10 років (тобто «непродовженими»).

Раніше повідомлялося, що в ЄС впроваджує нову систему контролю, яка змінює правила перетину кордону для українців та інших громадян третіх країн, які подорожують без віз. Ця система замінить традиційні штампи в паспортах на цифровий облік в'їздів і виїздів, а також фіксуватиме біометричні дані гостей.

Нагадаємо, подружня пара з американського штату Нью-Джерсі потрапила в несподівано неприємну ситуацію. За 12 годин до вильоту їхній золотистий ретривер згриз паспорт господині, ледь не зірвавши довгоочікувану відпустку на Ямайці.