Украинцам нужно заменить продленные загранпаспорта: старые больше не действуют

Украинцам, у которых есть продленные загранпаспорта, необходимо заменить документ. С 29 октября 2025 года в Украине утратил силу временный порядок продления срока действия загранпаспортов, который был введен в феврале 2022 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, для выезда за границу гражданам теперь необходимо иметь действующий биометрический паспорт:

для взрослых в возрасте от 16 лет — сроком действия до 10 лет;

для детей в возрасте до 16 лет — до 4 лет.

Если ваш паспорт был продлен, его необходимо заменить на новый. Сделать это можно:

в Украине — через ЦНАП или подразделения Государственной миграционной службы;

за рубежом — в посольствах или консульствах Украины.

В МИД напомнили, что временный порядок продления действия паспортов был введен на пятый день после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда из-за остановки работы паспортной системы оформление новых документов стало невозможным, поэтому МИД разрешил временно продлевать срок действия загранпаспортов и вносить в них данные о детях.

После восстановления работы паспортной системы оформление новых документов возобновилось как в Украине, так и за ее пределами — в консульских учреждениях и филиалах ГП "Документ" за рубежом.

Ответы на вопросы

МИД опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы в связи с нововведением.

Как долго оформляется удостоверение личности на возвращение в Украину ("белый паспорт") и сколько это стоит?

Удостоверение на возвращение в Украину (при наличии подтверждения гражданства Украины и личности) оформляется в день обращения. Детям до 16 лет документ выдается бесплатно. Лицам с 16-летнего возраста — согласно утвержденным тарифам консульского сбора.

Я нахожусь в Украине и возвращаюсь в одну из стран ЕС с продленным загранпаспортом и/или внесенными в паспорт сведениями о ребенке/детях. Меня и/или моих детей пограничники страны ЕС не впускают. Что делать?

В таком случае вам следует обратиться в любое ближайшее (независимо от места регистрации в Украине) отделение ГП "Документ", ЦНАП или территориальное подразделение миграционной службы на территории Украины для оформления нового заграничного паспорта.

Если у меня есть "продленный" загранпаспорт и я хочу полететь, например из США или Канады, в одну из стран шенгенской зоны. Пустит ли авиаперевозчик меня в самолет?

Согласно международным стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации), авиаперевозчик имеет право пускать в самолет граждан с паспортами сроком действия только до 10 лет (то есть "непродленными").

