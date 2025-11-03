"Гончаренко — півень": "Квартал 95" висміяв нардепа на сцені, глядачі обурені (відео)

У нещодавньому випуску шоу "Квартал 95" актори відтворили ситуацію з народним депутатом фракції "ЄС" Олексієм Гончаренком, яка стала відомою чотири роки тому. В оригінальному відео перехожий жартома назвав політика "півнем", і саме цю сцену вирішили показати у пародійному номері. Ба більше, виступ викликав різку реакцію глядачів через образливий характер жартів.

На сторінці YouTube "Кварталу 95" з’явилася частина випуску під назвою "Собака гавкає, а Гончаренко — ПЄТУХ", де актори показали, як намагаються записати депутата на відео. Під час сценки його постійно перебивали, повторювали образливі вигуки, а сам політик намагався записати звіт по своїй роботі на відео. Всі його промови переривалися численними перебиваннями та вигуками зі сцени.

Випуск "Кварталу 95", де коміки зробили пародію на Олексія Гончаренка

У номері наголошували, що депутат нібито не робить нічого для держави, а його поведінку показували надто епатажною, комедійною та "дивною". Загалом образ нардепа вийшов дещо перебільшеним.

Наприкінці номеру ведучий Євген Кошовий зазначив, що відео є чотирирічної давнини, проте за цей час діяльність і поведінка депутата суттєво не змінилися.

Відео дня

"Насправді це відео в оригіналі записано було чотири роки тому. За ці роки дуже багато чого змінилося. Але от що стосується нардепа Гончаренка, то тут все стабільно", — заявив він.

Реакція коментаторів під відео була здебільшого негативною. Більшість глядачів висловлювали незадоволення тим, що сценка побудована на образливих вигуках, а пародія на політика здалася їм недоречною та непристойною. Користувачі критикували номер за дешевий гумор, штучність і надмірну образливість, зазначаючи, що такі жарти про конкретну людину не можна вважати смішними. Зокрема, у коментарях писали:

"Про Гончаренка не смішно. Навіщо так з ним?"

"Боже, яка дешева байда. Увесь Квартал півень на півневі та півнем поганяє…"

"Не смішно, зовсім. Спочатку підставляють свого крикуна на дорозі, а потім знімають з цього пародію на сцені. Не смішно і підло"

"Яка дурня, вже й придумати не можуть нічого смішного"

"Взагалі не смішно — дурість"

Коментарі під випуском "Кварталу 95", де висміюють Олексія Гончаренка Фото: Скриншот

Варто зауважити, що на момент написання новини Олексій Гончаренко не коментував пародію "Кварталу 95".

Нагадаємо, що акторки "Студії Квартал 95" показали номер про Олега Винника, який викликав критику фанатів через порівняння співака з іншим та жарти про прихильниць.

Також Фокус писав, що після травневого скандалу через використання пісні "Мексиканець" без дозволу гурт Zwyntar заявив, що "Квартал 95" ігнорує їхні спроби розв'язати проблему мирно, і не виключає звернення до суду.