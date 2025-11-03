"Гончаренко — петух": "Квартал 95" высмеял нардепа на сцене, зрители возмущены (видео)
В недавнем выпуске шоу "Квартал 95" актеры воспроизвели ситуацию с народным депутатом фракции "ЕС" Алексеем Гончаренко, которая стала известной четыре года назад. В оригинальном видео прохожий в шутку назвал политика "петухом", и именно эту сцену решили показать в пародийном номере. Более того, выступление вызвало резкую реакцию зрителей из-за оскорбительного характера шуток.
На странице YouTube "Квартала 95" появилась часть выпуска под названием "Собака лает, а Гончаренко — ПЕТУХ", где актеры показали, как пытаются записать депутата на видео. Во время сценки его постоянно перебивали, повторяли оскорбительные выкрики, а сам политик пытался записать отчет по своей работе на видео. Все его речи прерывались многочисленными перебиваниями и выкриками со сцены.
В номере отмечали, что депутат якобы не делает ничего для государства, а его поведение показывали слишком эпатажным, комедийным и "странным". В целом образ нардепа получился несколько преувеличенным.
В конце номера ведущий Евгений Кошевой отметил, что видео четырехлетней давности, однако за это время деятельность и поведение депутата существенно не изменились.
"На самом деле это видео в оригинале записано было четыре года назад. За эти годы очень многое изменилось. Но вот что касается нардепа Гончаренко, то здесь все стабильно", — заявил он.
Реакция комментаторов под видео была в основном негативной. Большинство зрителей выражали недовольство тем, что сценка построена на оскорбительных выкриках, а пародия на политика показалась им неуместной и неприличной. Пользователи критиковали номер за дешевый юмор, искусственность и чрезмерную оскорбительность, отмечая, что такие шутки о конкретном человеке нельзя считать смешными. В частности, в комментариях писали:
- "Про Гончаренко не смешно. Зачем так с ним?"
- "Боже, какая дешевая байда. Весь Квартал петух на петухе да петухом погоняет..."
- "Не смешно, совсем не смешно. Сначала подставляют своего крикуна на дороге, а потом снимают с этого пародию на сцене. Не смешно и подло"
- "Какая дурь, уже и придумать не могут ничего смешного"
- "Вообще не смешно — глупость"
Стоит заметить, что на момент написания новости, Алексей Гончаренко не комментировал пародию "Квартала 95".
