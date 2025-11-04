Обшуки у співробітника НАБУ: в Офісі Генпрокурора заявили про стеження за будівлею (відео)

Співробітник Національного антикорупційного бюро, до якого серед ночі з обшуками прийшли спецпризначенці та прокурори Офісу генпрокурора України, нібито незаконно стежив за будівлею ОГП.

У відомстві стверджують, що 3 листопада о 06:10 невідома особа встановила спеціальні технічні засоби на навіс над входом у житловий будинок навпроти будівлі ОГП, а о 14:53 інша особа ці пристрої забрала.

"Камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи і виїзди всіх співробітників Офісу Генерального прокурора. Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксацію осіб державних службовців, зокрема й тих, які працюють у Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту", — йдеться в поясненні Офісу.

Цього ж дня за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України) порушили кримінальне провадження.

"Під час невідкладних заходів вдалося встановити особу одного з чоловіків. З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об'єкта, щодо якого здійснюється державна охорона, та необхідність негайного реагування, було прийнято рішення про проведення обшуків за місцем його проживання", — заявили в ОГП.

Під час обшуку чоловік пояснив, що він є штатним працівником НАБУ і надав службове посвідчення. У прокуратурі додали, що він особисто підтвердив, що забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею ОГП, однак не зміг чітко пояснити, на якій підставі це робилося. Фігурант лише зазначив, що "виконував доручення керівництва".

В Офісі Генпрокурора також показали відео із камер зовнішнього спостереження, де нібито зафіксовано процес встановлення і зняття засобів стеження.

У НАБУ інформацію, оприлюднену ОГП, поки що ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, до співробітника Бюро з обшуками прийшли о третій годині ночі 4 листопада. При цьому, стверджують у НАБУ, у них не було дозволу суду на проведення цих дій.

Раніше повідомлялося, що підрозділ НАБУ, який веде досудові розслідування щодо закупівель і зловживань по лінії Міністерства оборони України, оцінив потенційний рівень збитків на рівні 12,5 млрд.