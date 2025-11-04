Обыски у сотрудника НАБУ: в Офисе Генпрокурора заявили о слежке за зданием (видео)

Сотрудник Национального антикоррупционного бюро, к которому среди ночи с обысками пришли спецназ и прокуроры Офиса генпрокурора Украины, якобы незаконно следил за зданием ОГП.

В ведомстве утверждают, что 3 ноября в 06:10 неизвестный установил специальные технические средства на навес над входом в жилой дом напротив здания ОГП, а в 14:53 другой человек эти устройства забрал.

"Камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех сотрудников Офиса Генерального прокурора. Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного положения тотальное снятие информации из здания государственного органа. В частности, сведения о транспортных средствах, номерных знаках, графике перемещения и фиксации лиц государственных служащих, в том числе работающих в Департаменте противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта", – говорится в объяснении Офиса.

В этот же день по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины) возбудили уголовное производство.

"В ходе неотложных мер удалось установить личность одного из мужчин. Учитывая военное положение, специфику работы объекта, относительно которого осуществляется государственная охрана и необходимость немедленного реагирования, было принято решение о проведении обысков по месту его жительства", – заявили в ОГП.

Во время обыска мужчина объяснил, что он является штатным работником НАБУ и предоставил служебное удостоверение. В прокуратуре добавили, что он лично подтвердил, что забирал установленные ранее технические средства наблюдения за зданием ОГП, однако не смог четко объяснить, на каком основании это делалось. Фигурант только отметил, что "выполнял поручение руководства".

В Офисе Генпрокурора также показали видео из камер наружного наблюдения, где якобы запечатлен процесс установки и снятия средств слежения.

В НАБУ информацию, обнародованную ОГП, пока никак не прокомментировали.

Напомним, к сотруднику Бюро с обысками пришли в три часа ночи 4 ноября. При этом, утверждают в НАБУ, у них не было разрешения суда на проведение этих действий.

Ранее сообщалось, что подразделение НАБУ, ведущее досудебные расследования по закупкам и злоупотреблениям по линии Министерства обороны Украины оценило потенциальный уровень убытков на уровне 12,5 млрд.