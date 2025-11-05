Заступник голови Херсонської облради Соболевський задекларував мільйони невідомого походження, — розслідування

Перший заступник голови Херсонської обласної ради, який водночас є депутатом цієї облради. Юрій Соболевський задекларував мільйонні статки без пояснення їх походження.

А спосіб життя, який веде член партії "Слуга Народу", не відповідає його задекларованим доходам, йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

Журналісти помітили, що Соболевський за один рік розбагатів на понад 3,5 млн грн — ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам чиновник.

У декларації за 2019 рік Соболевський вказав понад 3,5 млн грн доходу — частково готівкою, частково як майнові права на квартиру в Києві. Походження цих коштів невідоме: у 2018 році його дружина, тодішня держслужбовиця, декларувала лише 230 тис. грн заощаджень.

Після 2022 року Соболевський не декларує автомобілі, але, за даними журналістів, його родина користується Volkswagen Touareg, купленим тестем посадовця у 2020 році за близько 2 млн грн.

За підрахунками Схем, офіційних доходів тестя для такої покупки не вистачало — різниця становить приблизно 1 млн грн. Дружина та донька Соболевського понад рік жили у Німеччині, але в декларації посадовця немає даних про оренду або безоплатне користування житлом за кордоном.

Дружина чиновника періодично приїжджала до України на кілька днів, але остаточно родина повернулася лише у серпні 2023 року — на тій самій автівці. Журналісти з’ясували, що цей час родина провела у німецькому місті Аугсбург.

"Схеми" з’ясували, що у квітні 2022 року Анастасія Соболевська писала в чаті про штраф у 40 євро, потім — про отримання соцвиплат, просила поради щодо святкування дня народження сина, а у квітні 2023-го пропонувала віддати меблі перед поверненням до України.

Водночас у соцмережах доньки Соболевського за цей період з’являлися фото з Франції, Австрії, Чехії, Туреччини та інших країн. Новий 2023 рік родина зустрічала у Празі, а 2025-й — у Туреччині.

Сам Соболевський пояснив появу мільйонів у декларації тим, що "все життя працює адвокатом і юристом", але визнав, що документально підтвердити доходи буде складно. Щодо автомобіля він заявив, що не декларував його, бо "дружина іноді ним користується", і не вважав це "принциповим".

