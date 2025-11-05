Заместитель главы Херсонского облсовета Соболевский задекларировал миллионы неизвестного происхождения, — расследование

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета, который одновременно является депутатом этого облсовета. Юрий Соболевский задекларировал миллионное состояние без объяснения их происхождения.

А образ жизни, который ведет член партии "Слуга Народа", не соответствует его задекларированным доходам, говорится в расследовании проекта "Схемы".

Журналисты заметили, что Соболевский за один год разбогател более чем на 3,5 млн грн — эти деньги без объяснения происхождения, в основном в форме валютной наличности, задекларировал сам чиновник.

В декларации за 2019 год Соболевский указал более 3,5 млн грн дохода — частично наличными, частично как имущественные права на квартиру в Киеве. Происхождение этих средств неизвестно: в 2018 году его жена, тогдашняя госслужащая, декларировала лишь 230 тыс. грн сбережений.

После 2022 года Соболевский не декларирует автомобили, но, по данным журналистов, его семья пользуется Volkswagen Touareg, купленным тестем чиновника в 2020 году за около 2 млн грн.

По подсчетам Схем, официальных доходов тестя для такой покупки не хватало — разница составляет примерно 1 млн грн. Жена и дочь Соболевского более года жили в Германии, но в декларации чиновника нет данных об аренде или бесплатном пользовании жильем за рубежом.

Жена чиновника периодически приезжала в Украину на несколько дней, но окончательно семья вернулась только в августе 2023 года — на той же машине. Журналисты выяснили, что это время семья провела в немецком городе Аугсбург.

"Схемы" выяснили, что в апреле 2022 года Анастасия Соболевская писала в чате о штрафе в 40 евро, затем — о получении соцвыплат, просила совета по празднованию дня рождения сына, а в апреле 2023-го предлагала отдать мебель перед возвращением в Украину.

В то же время в соцсетях дочери Соболевского за этот период появлялись фото из Франции, Австрии, Чехии, Турции и других стран. Новый 2023 год семья встречала в Праге, а 2025-й — в Турции.

Сам Соболевский объяснил появление миллионов в декларации тем, что "всю жизнь работает адвокатом и юристом", но признал, что документально подтвердить доходы будет сложно. Относительно автомобиля он заявил, что не декларировал его, потому что "жена иногда им пользуется", и не считал это "принципиальным".

