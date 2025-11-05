"Ми не горді": в КМВА звинуватили Кличка у недостатньому захисті енергооб'єктів столиці

Виділення додаткового 1 мільярду гривень на потреби безпеки та оборони Києва, а також захисту міста від ворожих дронів, недостатньо.

Захист енергооб'єктів столиці потребує більших коштів, які можна на це виділити, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Я публічно підіймаю перед мером Кличком питання захисту енергообʼєктів столиці. Тих обʼєктів, які у власності громади. Той статус захисту, який є зараз — це недостатньо. У міста був час і є кошти", — написав Ткаченко.

Він пояснив, що цього тижня Київрада перерозподілятиме 5 млрд грн бюджету громади.

За словами Ткаченка, міський голова Києва Віталій Кличко планує виділити на ці потреби лише близько 1 млрд замість п'яти.

"Добре, ми не горді і попросимо ще раз. Пане мер, прийміть вольове рішення направити кошти не на асфальт, а на захист енергообʼєктів та нову, захищену генерацію. Якщо на ППО не вбачаєте доцільним, то хоча б так", — наголосив Ткаченко.

Зазначимо, що перед цим Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі справді повідомив про те, що столична влада передбачила збільшення підтримки сил оборони та безпеки ще на 1 мільярд гривень.

З цих коштів 900 мільйонів гривень планують витратити на підтримку військових підрозділів, зокрема сил ППО, а решта 100 млн грн передбачені для добровольчих формувань територіальної громади міста, які також беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці.

На момент публікації матеріалу Кличко не коментував звинувачень Ткаченка у недостатньому захисті енергооб'єктів столиці.

Нагадаємо, 23 жовтня Віталій Кличко заявив, що цього разу може видатись найскладніший опалювальний сезон за всі роки війни.

Фокус також писав про те, що у Києві будують сім нових теплоелектростанцій, які відразу проєктуються із посиленим захистом другого рівня.