"Мы не гордые": в КГВА обвинили Кличко в недостаточной защите энергообъектов столицы

Выделение дополнительного 1 миллиарда гривен на нужды безопасности и обороны Киева, а также защиты города от вражеских дронов, недостаточно.

Защита энергообъектов столицы требует больших средств, которые можно на это выделить, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Я публично поднимаю перед мэром Кличко вопрос защиты энергообъектов столицы. Тех объектов, которые в собственности общины. Тот статус защиты, который есть сейчас — это недостаточно. У города было время и есть средства", — написал Ткаченко.

Он пояснил, что на этой неделе Киевсовет будет перераспределять 5 млрд грн бюджета общины.

По словам Ткаченко, городской голова Киева Виталий Кличко планирует выделить на эти нужды лишь около 1 млрд вместо пяти.

"Хорошо, мы не гордые и попросим еще раз. Господин мэр, примите волевое решение направить средства не на асфальт, а на защиту энергообъектов и новую, защищенную генерацию. Если на ПВО не видите целесообразным, то хотя бы так", — подчеркнул Ткаченко.

Отметим, что перед этим Виталий Кличко в своем телеграмм-канале действительно сообщил о том, что столичная власть предусмотрела увеличение поддержки сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен.

Из этих средств 900 миллионов гривен планируют потратить на поддержку военных подразделений, в частности сил ПВО, а остальные 100 млн грн предусмотрены для добровольческих формирований территориальной общины города, которые также активно участвуют в противовоздушной обороне столицы.

На момент публикации материала Кличко не комментировал обвинений Ткаченко в недостаточной защите энергообъектов столицы.

Напомним, 23 октября Виталий Кличко заявил, что на этот раз может выдаться самый сложный отопительный сезон за все годы войны.

Фокус также писал о том, что в Киеве строят семь новых теплоэлектростанций, которые сразу проектируются с усиленной защитой второго уровня.