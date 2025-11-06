У Харківській області люди отримали фейкові платіжки за тепло: від 1200 до 2000 грн

У Харківській області мешканці багатоквартирних будинків почали отримувати платіжки за тепло. У них фігурували суми від 1200 до 2000 грн. Але річ у тім, що цю послугу їм ніхто не надавав.

Мешканці Змієва почали отримувати нарахування за комунальну послугу за жовтень в електронних кабінетах від комунального підприємства "Зміїв-тепло", попри те, що опалення в місті увімкнули тільки 3 листопада, пише KHARKIV Today.

За інформацією журналістів, нарахування були за повний місяць, тому хтось із абонентів отримав платіжку на 1200 гривень на місяць, а комусь нарахували майже 2000 гривень.

Після того, як люди почали обурюватися, тепловики зробили офіційну заяву.

"У зв'язку з технічним збоєм у системі обліку було здійснено помилкові нарахування за послуги. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Нарахування, здійснені помилково, будуть анульовані найближчим часом", — ідеться на сторінці підприємства в Facebook.

За словами директора "Зміїв-тепло" Андрія Спасова, нещодавно комунальники оновили програмне забезпечення на підприємстві, через що і стався збій. Абонентів заспокоїли, що реальні платіжки прийдуть у грудні за листопад, тож раніше не потрібно нічого платити. Також на підприємстві уточнили, що тарифи на тепло не змінилися.

У Харківській області опалювальний сезон стартував 28 жовтня, і за тиждень до теплозабезпечення підключилася третина громад.

Як повідомлялося, 22 березня 2024 року російська армія зруйнувала Зміївську ТЕС, одну з найбільших у Харківській області, під час масованого ракетного удару.

У 2025 році в Україні продовжує діяти мораторій, що забороняє підвищення тарифів на природний газ та опалення. Це означає, що вартість цих ключових комунальних послуг залишиться незмінною.

Нагадаємо, уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова єПідтримка".