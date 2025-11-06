В Харьковской области люди получили фейковые платежки за тепло: от 1200 до 2000 грн

В Харьковской области жители многоквартирных домов начали получать платежки за тепло. В них фигурировали суммы от 1200 до 2000 грн. Но дело в том, что эту услугу им никто не предоставлял.

Жители Змиева начали получать начисления за коммунальную услугу за октябрь в электронных кабинетах от коммунального предприятия "Змиев-тепло", несмотря на то, что отопление в городе включили только 3 ноября, пишет KHARKIV Today.

По информации журналистов, начисления были за полный месяц, поэтому кто-то из абонентов получил платежку на 1200 гривен в месяц, а кому-то начитали почти 2000 гривен.

После того, как люди начали возмущаться, тепловики сделали официальное заявление.

"В связи с техническим сбоем в системе учета были произведены ошибочные начисления за услуги. Приносим извинения за временные неудобства. Начисления, произведенные ошибочно, будут аннулированы в ближайшее время", – говорится на странице предприятия в Facebook.

По словам директора "Змиев-тепло" Андрея Спасова, недавно коммунальщики обновили программное обеспечение на предприятии, из-за чего и произошел сбой. Абонентов успокоили, что реальные платежки придут в декабре за ноябрь, поэтому раньше не нужно ничего платить. Также на предприятии уточнили, что тарифы на тепло не изменились.

В Харьковской области отопительный сезон стартовал 28 октября, и за неделю к теплообеспечению подключилась треть общин.

Как сообщалось, 22 марта 2024 года российская армия разрушила Змиевскую ТЭС, одну из крупнейших в Харьковской области, во время массированного ракетного удара.

В 2025 году в Украине продолжает действовать мораторий, запрещающий повышение тарифов на природный газ и отопление. Это означает, что стоимость этих ключевых коммунальных услуг останется неизменной.

Напомним, правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".