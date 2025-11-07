Шахрай видавав себе за брата Єрмака та хотів виманити $100 тисяч: реакція голови ОП (відео)

В Україні затримали групу шахраїв, які видавали себе за родичів високопоставлених чиновників та намагалися отримати гроші за фальшиві посади в Офісі Президента. Очільник ОП Андрій Єрмак спростував будь-які зв’язки з цією схемою та підтвердив, що справа є шахрайською вигадкою.

Як повідомив Андрій Єрмак у своєму Telegram, поліція затримала організовану групу осіб, які під виглядом родинних зв’язків з керівництвом країни намагалися виманити 100 тисяч доларів. Зловмисники стверджували, що можуть посприяти працевлаштуванню на високі посади в Офісі Президента, однак усі ці обіцянки були неправдивими.

"Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами та зв’язками з Офісом Президента, займалася шахрайством. Я дякую за професійну роботу нашим правоохоронним органам", — зазначив очільник ОП.

Він підкреслив, що використання його імені шахраями є вигадкою, і висловив впевненість, що всі причетні до злочину отримають справедливе покарання. Варто зазначити, що у голови ОПУ є молодший рідний брат — Денис Єрмак.

На момент написання новини поліція не надавала офіційної інформації про затримання групи шахраїв.

Нагадаємо, що у Києві двоє чоловіків підозрюються у шахрайстві після того, як обіцяли американському добровольцю ЗСУ створити "лазерну зброю" для знищення безпілотників і отримали за це понад 3,2 млн гривень.

Також у жовтні в Україні викрили двох шахраїв, які створили фейкову сторінку командира СБС ЗСУ Роберта Бровді та видавали себе за Героя України. За кілька місяців вони встигли ошукати українців щонайменше на один мільйон гривень.