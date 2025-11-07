Мошенник выдавал себя за брата Ермака и хотел выманить $100 тысяч: реакция главы ОП (видео)

В Украине задержали группу мошенников, которые выдавали себя за родственников высокопоставленных чиновников и пытались получить деньги за фальшивые должности в Офисе Президента. Глава ОП Андрей Ермак опроверг любые связи с этой схемой и подтвердил, что дело является мошеннической выдумкой.

Как сообщил Андрей Ермак в своем Telegram, полиция задержала организованную группу лиц, которые под видом родственных связей с руководством страны пытались выманить 100 тысяч долларов. Злоумышленники утверждали, что могут поспособствовать трудоустройству на высокие должности в Офисе Президента, однако все эти обещания были ложными.

"Сегодня нашими правоохранителями задержана организованная группа, которая, прикрываясь именами и связями с Офисом Президента, занималась мошенничеством. Я благодарю за профессиональную работу наших правоохранительных органов", — отметил глава ОП.

Он подчеркнул, что использование его имени мошенниками является выдумкой, и выразил уверенность, что все причастные к преступлению получат справедливое наказание. Стоит отметить, что у главы ОПУ есть младший родной брат — Денис Ермак.

На момент написания новости полиция не предоставляла официальной информации о задержании группы мошенников.

Напомним, что в Киеве двое мужчин подозреваются в мошенничестве после того, как обещали американскому добровольцу ВСУ создать "лазерное оружие" для уничтожения беспилотников и получили за это более 3,2 млн гривен.

Также в октябре в Украине разоблачили двух мошенников, которые создали фейковую страницу командира СБС ВСУ Роберта Бровди и выдавали себя за Героя Украины. За несколько месяцев они успели обмануть украинцев минимум на один миллион гривен.