Обманули американца на 3,2 млн грн: киевляне торговали "лазерным оружием" для уничтожения БпЛА и ракет

В Киеве двое мужчин подозреваются в мошенничестве после того, как обещали американскому добровольцу ВСУ создать "лазерное оружие" для уничтожения беспилотников и получили за это более 3,2 млн гривен. Оболонская прокуратура сообщила подозрение злоумышленникам за действия, совершенные в условиях военного положения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следствие квалифицировало действия мужчин по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору во время военного положения.

По версии следствия, в июле 2023 года 74-летний житель Киева и его 59-летний сообщник представились руководителями частного предприятия, которое якобы занимается производством вооружения. Они предложили американскому добровольцу изготовить лазерное устройство за 85 тысяч долларов США, утверждая, что аппарат способен "ослеплять" вражеские беспилотники и даже сбивать баллистические ракеты. Для убедительности подозреваемые показали устройство, которое якобы прожгло крыло беспилотника "Шахед" с близкого расстояния.

Киевляне обманули американского добровольца на 3,2 млн грн за "лазерное оружие" Фото: Полиция Киева

Военный перечислил мошенникам более 3,2 млн гривен частями, однако обещанное устройство он так и не получил. Досудебное расследование установило, что мужчины не имели ни намерения, ни технической возможности изготовить такое устройство.

Стоит заметить, что пострадавшим оказался, гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военнослужащих в Украине, который с первых дней полномасштабного вторжения служит в ВСУ. Ему уже возместили 20 тысяч долларов, продолжаются мероприятия по возврату остальных средств.

Расследование проводит Оболонское управление полиции при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева, при оперативном сопровождении СБУ.

В общем, санкция ч. 5 ст. 190 УК Украины предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время ст. 62 Конституции Украины гарантирует, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.

