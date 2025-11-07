Ошукали американця на 3,2 млн грн: кияни торгували "лазерною зброєю" для знищення БпЛА та ракет

У Києві двоє чоловіків підозрюються у шахрайстві після того, як обіцяли американському добровольцю ЗСУ створити "лазерну зброю" для знищення безпілотників і отримали за це понад 3,2 млн гривень. Оболонська прокуратура повідомила підозру зловмисникам за дії, скоєні в умовах воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, слідство кваліфікувало дії чоловіків за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, скоєне за попередньою змовою під час воєнного стану.

За версією слідства, у липні 2023 року 74-річний мешканець Києва та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, яке нібито займається виробництвом озброєння. Вони запропонували американському добровольцю виготовити лазерний пристрій за 85 тисяч доларів США, стверджуючи, що апарат здатен "осліплювати" ворожі безпілотники та навіть збивати балістичні ракети. Для переконливості підозрювані показали пристрій, який нібито пропалив крило безпілотника "Шахед" з близької відстані.

Відео дня

Кияни ошукали американського добровольця на 3,2 млн грн за "лазерну зброю" Фото: Поліція Києва

Військовий перерахував шахраям понад 3,2 млн гривень частинами, однак обіцяний пристрій він так і не отримав. Досудове розслідування встановило, що чоловіки не мали ні наміру, ні технічної можливості виготовити такий пристрій.

Варто зауважити, що потерпілим виявився, громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні, який з перших днів повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ. Йому вже відшкодували 20 тисяч доларів, тривають заходи щодо повернення решти коштів.

Розслідування проводить Оболонське управління поліції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва, за оперативного супроводу СБУ.

Загалом, санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас ст. 62 Конституції України гарантує, що особа вважається невинною, доки її вину не буде доведено в судовому порядку.

Нагадаємо, що поліція знайшла і притягла до відповідальності молодого чоловіка, який виконував російські пісні з ненормативною лексикою в TikTok. На відео він був одягнений у форму, хоча поліціянтом не є.

Також Фокус писав, що у Києві на території житлового комплексу знайшли автомобіль з безпілотним літальним апаратом на даху.