"Ми не зможемо залишитися": в Івано-Франківську розклеїли листівки проти мігрантів (фото)

У мережі проінформували, що у місті Івано-Франківськ з'явилися листівки з агітацією. Місцевих закликають не брати мігрантів на роботу й не здавати їм житло, щоб вони повертались на батьківщину.

"Листівки із закликом не здавати житло мігрантам та не брати їх на роботу з'явилися у місті", — повідомили у Telegram-каналі "Івано-Франківськ 24/7" 11 листопада.

На фото можна побачити, що невідомі автори розмістили на листівках зображенння двох чоловіків та текст.

"Не здаватимеш нам квартиру, не братимеш нас на роботу, не сядеш до жодного з нас у таксі, нічного в нас не купиш — ми не зможемо залишитися і поїдемо додому", — запевнили жителів Івано-Франківська.

Фото листівки в Івано-Франківську

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків не коментував ситуацію. У поліції Івано-Франківської області на момент публікації матеріалу також не відреагували на появу агітації з дискримінаційним закликом у місті.

