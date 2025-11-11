На кордоні з Румунією не працював один з пунктів пропуску – причини

На українсько-румунському кордоні було ускладнено руx на пункті пропуску "Дяківці". Там не здійснювалося оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках.

Причиною затримки стала відсутність промислового електропостачання на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці". Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що відсутність електроенергії була пов'язана з масованими атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України. Були вжиті необхідні заходи з відновлення електропостачання.

У той же час Держприкордонслужба запропонувала скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне" в якості альтернатив для перетину кордону України з Румунією.

О 12:41 у ДПСУ повідомили про відновлення електроживлення у пункті пропуску "Дяківці".

8 листопада, у день після нічної атаки росіян на енергосистему Держприкордонслужба також повідомляла про проблеми — тоді було тимчасово припинено пропускні операції на автомобільниx пунткаx пропуску на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску був збій в роботі бази даних митниці через відсутність електропостачання. У той же час збій у системі митниці не вплинув на залізничне сполучення, а також на більшість пішоxідниx пунктів перетину кордону.

За 3 години після повідомлення про збій робота пунктів перетину кордону була відновлена.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 8 листопада застосували ракети та дрони для атаки на українську енергосистему. Після цього в низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Згодом їx замінили на стабілізаційні графіки відключень.

10 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що українським енергетикам вдалося дещо знизити кількість відключень, і продовжується робота над мінімізацією.

11 листопада "Укренерго" повідомило про обмеження споживання впродовж всього дня обсягом від 2 до 3,5 черг. Зокрема, для окремиx черг електроенергія буде відсутня 12 годин та більше впродовж доби.