На границе с Румынией не работал один из пунктов пропуска — причины

На украинско-румынской границе было затруднено движение на пункте пропуска "Дьяковцы". Там не осуществлялось оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях.

Причиной задержки стало отсутствие промышленного электроснабжения на международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники отметили, что отсутствие электроэнергии было связано с массированными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины. Были приняты необходимые меры по восстановлению электроснабжения.

В то же время Госпогранслужба предложила воспользоваться пунктами пропуска "Красноильск" и "Порубное" в качестве альтернатив для пересечения границы Украины с Румынией.

В 12:41 в ГПСУ сообщили о восстановлении электропитания в пункте пропуска "Дяковцы".

Відео дня

8 ноября, в день после ночной атаки россиян на энергосистему Госпогранслужба также сообщала о проблемах — тогда были временно прекращены пропускные операции на автомобильных пунктах пропуска на границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска был сбой в работе базы данных таможни из-за отсутствия электроснабжения. В то же время сбой в системе таможни не повлиял на железнодорожное сообщение, а также на большинство пешеходных пунктов пересечения границы.

Через 3 часа после сообщения о сбое работа пунктов пересечения границы была восстановлена.

Напомним, россияне в ночь на 8 ноября применили ракеты и дроны для атаки на украинскую энергосистему. После этого в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. Впоследствии их заменили на стабилизационные графики отключений.

10 ноября министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что украинским энергетикам удалось несколько снизить количество отключений, и продолжается работа над минимизацией.

11 ноября "Укрэнерго" сообщило об ограничении потребления в течение всего дня объемом от 2 до 3,5 очередей. В частности, для отдельных очередей электроэнергия будет отсутствовать 12 часов и более в течение суток.