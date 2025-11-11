"Мы не сможем остаться": в Ивано-Франковске расклеили листовки против мигрантов (фото)

В сети проинформировали, что в городе Ивано-Франковск появились листовки с агитацией. Местных призывают не брать мигрантов на работу и не сдавать им жилье, чтобы они возвращались на родину.

"Листовки с призывом не сдавать жилье мигрантам и не брать их на работу появились в городе", — сообщили в Telegram-канале "Ивано-Франковск 24/7" 11 ноября.

На фото можно увидеть, что неизвестные авторы разместили на открытках изображения двух мужчин и текст.

"Не будешь сдавать нам квартиру, не будешь брать нас на работу, не сядешь ни к одному из нас в такси, ночного у нас не купишь — мы не сможем остаться и поедем домой", — заверили жителей Ивано-Франковска.

Фото открытки в Ивано-Франковске Фото: Соцсети

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не комментировал ситуацию. В полиции Ивано-Франковской области на момент публикации материала также не отреагировали на появление агитации с дискриминационным призывом в городе.

Відео дня

Напомним, 11 ноября было затруднено движение на границе с Румынией, ведь пункт пропуска "Дьяковцы" остался без света. Пограничники призвали воспользоваться другими пунктами, но в 12:41 электроснабжение восстановили.

Во Львове после укуса кота умерла 40-летняя женщина с Волыни. В областной инфекционной больнице рассказали, что у пациентки не было шансов, ведь у нее развилось бешенство. Женщину госпитализировали 1 ноября уже в тяжелом состоянии, до этого ее лечили с подозрением на энцефалит, но состояние резко ухудшилось. Пациентку привезли без сознания и с судорогами.