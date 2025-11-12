Маніяк із молотком у Києві: у поліції розкрили всі подробиці

Напади маніяка з молотком в Оболонському районі столиці, про які писали пабліки та ЗМІ на початку листопада, не знайшли свого підтвердження після перевірки правоохоронцями.

Київські поліцейські заявили, що ця інформація не є достовірною.

Як пише "Українська правда", правоохоронці поспілкувалися з авторкою посту про "маніяка", перевірили бази даних і лікарні щодо фіксації потерпілих жінок, яких, як повідомляли в соцмережах, було 11, проте ні свідків, ні потерпілих не виявили.

Також у Нацполіції прокоментували інцидент зі стріляниною в барі на Новопечерських Липках у Києві.

Нагадаємо, камери відеоспостереження в барі зафіксували, як невідомий став чіплятися до дівчини, яка перебувала в компанії чоловіка у світлому одязі. Між ними стався словесний конфлікт, після чого підозрюваний дістав пістолет і зробив кілька пострілів.

Відео дня

"За вказаним фактом поліцейські проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин події та достовірності зазначених відомостей", — зазначили у відомстві.

У прокуратурі заявили, що стрілянину в барі влаштував 30-річний житель столиці — йому повідомили про підозру в хуліганстві.

Маніяк із молотком: що про нього відомо

На початку листопада киянка Тетяна Скрипка повідомила в соцмережі про нібито серію нападів на жінок в Оболонському районі столиці. За її словами, невідомий у темну пору доби підходить до перехожих і завдає ударів молотком, а постраждалих нібито щонайменше 11. Авторка припустила, що нападник може бути місцевим жителем.

Крім того, вона згадала ще одну особу — жінку з психічними розладами, яка начебто теж нападає на жінок, дряпає та завдає ударів по обличчю. Авторка назвала цю жінку "відомою фігурою" району та зазначила, що вона тривалий час не проходить лікування, а чинне законодавство забороняє примусову госпіталізацію без згоди.

Тетяна попросила мешканців не ходити поодинці пізно ввечері в парки і набережну через реальну загрозу.

До цього в повідомленнях користувачі описували нападника як людину з блакитним волоссям, яка нібито завдає ударів молотком і забирає взуття постраждалих як "трофей".