Маньяк с молотком в Киеве: в полиции раскрыли все подробности

Нападения маньяка с молотком в Оболонском районе столицы, о которых писали паблики и СМИ в начале ноября, не нашли своего подтверждения после проверки правоохранителями.

Киевские полицейские заявили, что эта информация не является достоверной.

Как пишет "Украинская правда", правоохранители пообщались с автором поста о "маньяке", проверили базы данных и больницы на предмет фиксации потерпевших женщин, которых, как сообщали в соцсетях, было 11, однако ни свидетелей, ни потерпевших не обнаружили.

Также в Нацполиции прокомментировали инцидент со стрельбой в баре на Новопечерских Липках в Киеве.

Напомним, камеры видеонаблюдения в баре зафиксировали, как неизвестный стал приставать к девушке, находившейся в компании мужчины в светлой одежде. Между ними произошел словесный конфликт, после чего подозреваемый достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

"По указанному факту полицейские проводят проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия и достоверности указанных сведений", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре заявили, что стрельбу в баре устроил 30-летний житель столицы — ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Маньяк с молотком: что о нем известно

В начале ноября киевлянка Татьяна Скрипка сообщила в соцсети о якобы серии нападений на женщин в Оболонском районе столицы. По ее словам, неизвестный в темное время суток подходит к прохожим и наносит удары молотком, а пострадавших якобы по меньшей мере 11. Автор предположила, что нападавший может быть местным жителем.

Кроме того, она вспомнила еще одного человека — женщину с психическими расстройствами, которая якобы тоже нападает на женщин, царапает и наносит удары по лицу. Автор назвала эту женщину "известной фигурой" района и отметила, что она длительное время не проходит лечение, а действующее законодательство запрещает принудительную госпитализацию без согласия.

Татьяна попросила жителей не ходить в одиночку поздно вечером в парки и набережную из-за реальной угрозы.

До этого в сообщениях пользователи описывали нападающего как человека с голубыми волосами, который якобы наносит удары молотком и забирает обувь пострадавших как "трофей".