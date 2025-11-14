"Готовий до співпраці": заступник міністра освіти знайшов "прослушку" у своєму авто (відео)
Заступник міністра освіти та голова фракції партії "Слуга народу" в Київській міській державній адміністрації Андрій Вітренко заявив, що знайшов у своєму службовому автомобілі "прослушку".
Заяву до правоохоронних органів політик вже передав, повідомив Вітренко у своєму Facebook.
"Щойно, в службовому автомобілі знайшов пристрій зчитування та передачі інформації, а простими словами "прослушка". Якщо це установлено в межах Закону — я готовий до будь-якої співпраці з правоохоронними органами", — зазначив Вітренко.
Він також підкреслив, що у разі, якщо "прослушка" встановлена не у законний спосіб, то це пов'язано з його публічною політичною позицією, зокрема "критикою чинної міської влади".
"Прошу Державне бюро розслідувань, Службу безпеки України та Міністерство внутрішніх справ надати відповідну оцінку даній ситуації", — наголосив Вітренко, підкресливши, що відповідну заяву до правоохоронних органів, яка передбачена законодавством, вже зробив.
