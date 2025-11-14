"Готов к сотрудничеству": заместитель министра образования нашел "прослушку" в своем авто (видео)

Заместитель министра образования и председатель фракции партии "Слуга народа" в Киевской городской государственной администрации Андрей Витренко заявил, что нашел в своем служебном автомобиле "прослушку".

Заявление в правоохранительные органы политик уже передал, сообщил Витренко в своем Facebook.

"Только что, в служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка". Если это установлено в рамках Закона — я готов к любому сотрудничеству с правоохранительными органами", — отметил Витренко.

Он также подчеркнул, что в случае, если "прослушка" установлена не законным способом, то это связано с его публичной политической позицией, в частности "критикой действующей городской власти".

"Прошу Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел дать соответствующую оценку данной ситуации", — отметил Витренко, подчеркнув, что соответствующее заявление в правоохранительные органы, предусмотренное законодательством, уже сделал.

Відео дня

Прослушивающее устройство, которое нашел Витренко в своем авто Фото: Facebook

Напомним, 13 ноября журналист Михаил Ткач сообщил. что за НАБУ могли следить подконтрольные Офису президента правоохранители.

Фокус также писал о том, что коррупционный скандал в "Энергоатоме" может помешать вступлению Украины в ЕС.