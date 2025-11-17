Кремль фінансує мережу адвокатів в Україні та сайти "про злочини київського режиму", — Схеми

Журналіст Сергій Андрушко опублікував масштабне розслідування про "Правфонд", який під виглядом правової допомоги росіянам за кордоном поширює російський вплив по всьому світу.

"Фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном", або скорочено "Правфонд", заснували Міністерство закордонних справ Росії та федеральне агентство "Россотрудничество". Опікунську раду очолює сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У "Правфонді" є і український напрямок, діяльність якого і розслідували "Схеми".

Почалось розслідування із того, як данський суспільний мовник отримав масив даних з десятків тисяч електронних листів з документами щодо цього Фонду від джерела та поділився ними з Проєктом з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) та іншими редакціями, серед яких "Схеми" (Радіо Свобода).

Гроші "Правфонду" надходять від російського МЗС, згідно з документами витоку. На 2025 рік закладено 180 мільйонів рублів, на 2026-й – на два мільйони більше. Це близько 2,2 мільйона доларів на рік.

У звіті фонду про його роботу є розділ – "Український напрямок". У ньому детально описується робота, яку "Правфонд" і зараз веде на території України. Наприклад, функціонування в Києві "Центру правових консультацій", адвокати якого вели прийом громадян, а сам центр готував звіти для російської влади про "воєнні злочини ЗСУ" та "порушення прав російськомовного населення".

Серед інших звітів згадуються і сайти "юридичної підтримки". Нерідко основні теми на них – це "виїзд за кордон" та "відстрочка мобілізації".

Журналісти наводять приклад російського впливу, який виявили при вивченні документів. Тоді адвокати захищали у суді підозрювану у держзраді. А згодом одна із адвокатом і сама опинилась на лаві підсудних за держзраду, бо у документах є дані, що вона отримала 140 тисяч доларів США, по п'ять тисяч доларів на місяць з 2020-го до 2022 року. Гроші мали дати з фонду при Міністерстві закордонних справ Росії. Всі українські адвокати, які з'являються у звітах, заперечують зв'язок із Москвою.

Хто курував адвокатів з Москви

"Український напрямок" курували з Москви щонайменше двоє, йдеться у звіті фонду для російського міністерства.

Один із них – громадянин України Євген Бакланов, який у 2013 році Бакланов працював на організацію Віктора Медведчука "Український вибір".

Євген Бакланов перебуває у розшуку українських правоохоронців з 2022 року за обвинуваченнями у держзраді. Заочний суд триває у Вінниці. У судовому реєстрі його згадують як керівника організації "Мирні ініціативи: Розвиток", яка "підконтрольна спецслужбам РФ і використовується для легального прикриття розвідувальної та вербувальної роботи серед проросійськи налаштованих громадян України".

Ще у 2025 році Бакланов просив грошей у РФ на свій проєкт "Правова допомога російським співвітчизникам, які проживають в Україні" Мова йшла про понад три мільйони рублів від "Правфонду".

Юристи у цьому проєкті мали отримати по 720 тисяч рублів (зараз це 8800 доларів). Це оплата за аналітику для депутатів Держдуми і Міністерства закордонних справ РФ.

Також юристи мали вести прийом "співвітчизників".

А ще – рубрику "Питання-відповідь" на сайті "Центру правових консультацій". Головні теми тут – "відстрочка від мобілізації в Україні", "як знятися з розшуку".

Коли Бакланов запитував цей транш, російський "Правфонд" разом з його керівником уже два роки як перебували під санкціями Європейського Союзу.

Громадянин України Євген Бакланов втік до Росії. З року в рік він отримував гранти з бюджету Росії на роботу в Україні мережі правників на "захист російськомовного населення від утисків" та "виявлення злочинів київського режиму".

Цей факт підтверджується не лише великим масивом документів російського "Правфонду", що роздавав ці гранти, а і випискою з рахунку Євгена Бакланова в російському банку.

Бакланов отримав три транші станом на жовтень цього року від російського фонду на загальну суму майже 5 мільйонів рублів.

У 2024-му Бакланов отримав 7,5 мільйонів рублів.

У звіті Бакланова за 2022 рік для російського "Правфонду" вказана кількість консультацій – 309 за рік. Серед зазначених тем – "правила перетину кордону" та "відстрочка від мобілізації".

Також він оплачував роботу російськомовного сайту "Имею право", та сайт правової допомоги "Соотечественники".

Курує проєкт громадянин Росії Максим Зеленський. У звіті для російського Міністерства закордонних справ акцентується, що мета таких сайтів – це "денацифікація країни".

Максим Зеленський народився в російському Ногинську. Був координатором федеральних проєктів, серед яких "Безсмертний полк". Лауреат премії губернатора Московської області. Ця інформація з сайту "Будущее страны" вже видалена.

Раніше Максим Зеленський, згідно з документом з витоку, просив гроші з "Правфонду" на проєкт "Голос правди". Тоді він заручився заохочувальним листом від адміністрації президента Володимира Путіна. А також отримав лист підтримки за підписом народного депутата "Опозиційного блоку" Юрія Бойка та співголови партії Бориса Колесникова.

Серед виконавців "Єдиного центру допомоги співвітчизників", крім Максима Зеленського, ще згадується Дмитро Міцкіс, який родом із України і раніше працював тут.

Міцкіс зазначений у гранті на російські гроші як редактор сайту "Правцентр".

У листі губернатор Ленінградської області просить Путіна про громадянство Росії для Дмитра Міцкіса. Міцкіс тут згадується куратором "Комітету порятунку України", організованого експрем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Міцкіс консультувався з урядом Москви, міністерствами РФ для створення проросійських проектів. В документах витоку він згаданий як куратор "проросійського україномовного видання "Голос правди".

Журналісти "Схем" зазначають, що в Україні вже рік не діють санкції проти російського "Правфонду". Востаннє їх запровадили у 2021-му терміном на три роки, але не продовжили торік.

"Про це "Схеми" запитали Кабмін, який у попередні роки ініціював перед РНБО санкції щодо "Правфонду". Журналістів спрямували до двох міністерств – МЗС та МВС. Міністерство закордонних справ перенаправило до Міністерства внутрішніх справ. А МВС – до Міжвідомчої робочої групи щодо санкцій, де своєю чергою відмовились щось пояснювати, назвавши це службовою інформацією", — написали журналісти, резюмувавши, що в той час, як "Європейський Союз запроваджує санкції проти цього фонду та його керівника за антиукраїнську підривну діяльність, в самій Україні вже рік як ці санкції взагалі не діють" відповідального за це нема.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська академія наук (РАН) обрала до складу своїх академіків Миколу Азарова — колишнього прем'єр-міністра України та ексчлена Національної академії наук України. Але Азаров не написав жодної наукової роботи.

А Київська міська прокуратура відправила до Солом'янського районного суду обвинувальний акт щодо 38-річного політолога Кирила Молчанова. Йому загрожує конфіскація майна і довічний термін. Молчанов відомий тим, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав на проросійських каналах, а у 2022 році втік до Росії