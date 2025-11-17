Кремль финансирует сеть адвокатов в Украине и сайты "о преступлениях киевского режима", — Схемы

Журналист Сергей Андрушко опубликовал масштабное расследование о "Правфонде", который под видом правовой помощи россиянам за рубежом распространяет российское влияние по всему миру.

"Фонд России по поддержке и защите прав соотечественников, проживающих за рубежом", или сокращенно "Правфонд", учредили Министерство иностранных дел России и федеральное агентство "Россотрудничество". Попечительский совет возглавляет сам министр иностранных дел России Сергей Лавров. В "Правфонде" есть и украинское направление, деятельность которого и расследовали "Схемы".

Началось расследование с того, как датский общественный вещатель получил массив данных из десятков тысяч электронных писем с документами по этому Фонду от источника и поделился ими с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и другими редакциями, среди которых "Схемы" (Радио Свобода).

Деньги "Правфонду" поступают от российского МИДа, согласно документам утечки. На 2025 год заложено 180 миллионов рублей, на 2026-й — на два миллиона больше. Это около 2,2 миллиона долларов в год.

В отчете фонда о его работе есть раздел — "Украинское направление". В нем подробно описывается работа, которую "Правфонд" и сейчас ведет на территории Украины. Например, функционирование в Киеве "Центра правовых консультаций", адвокаты которого вели прием граждан, а сам центр готовил отчеты для российских властей о "военных преступлениях ВСУ" и "нарушении прав русскоязычного населения".

Среди других отчетов упоминаются и сайты "юридической поддержки". Нередко основные темы на них — это "выезд за границу" и "отсрочка мобилизации".

Журналисты приводят пример российского влияния, который обнаружили при изучении документов. Тогда адвокаты защищали в суде подозреваемую в госизмене. А потом одна из адвокатом и сама оказалась на скамье подсудимых за госизмену, потому что в документах есть данные, что она получила 140 тысяч долларов США, по пять тысяч долларов в месяц с 2020-го до 2022 года. Деньги должны были дать из фонда при Министерстве иностранных дел России. Все украинские адвокаты, которые появляются в отчетах, отрицают связь с Москвой.

Кто курировал адвокатов из Москвы

"Украинское направление" курировали из Москвы по меньшей мере двое, говорится в отчете фонда для российского министерства.

Один из них — гражданин Украины Евгений Бакланов, который в 2013 году Бакланов работал на организацию Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Евгений Бакланов находится в розыске украинских правоохранителей с 2022 года по обвинению в госизмене. Заочный суд продолжается в Виннице. В судебном реестре его упоминают как руководителя организации "Мирные инициативы: Развитие", которая "подконтрольна спецслужбам РФ и используется для легального прикрытия разведывательной и вербовочной работы среди пророссийски настроенных граждан Украины".

Еще в 2025 году Бакланов просил денег у РФ на свой проект "Правовая помощь российским соотечественникам, проживающим в Украине" Речь шла о более трех миллионах рублей от "Правфонда".

Юристы в этом проекте должны были получить по 720 тысяч рублей (сейчас это 8800 долларов). Это оплата за аналитику для депутатов Госдумы и Министерства иностранных дел РФ.

Также юристы должны были вести прием "соотечественников".

А еще — рубрику "Вопрос-ответ" на сайте "Центра правовых консультаций". Главные темы здесь — "отсрочка от мобилизации в Украине", "как сняться с розыска".

Когда Бакланов запрашивал этот транш, российский "Правфонд" вместе с его руководителем уже два года как находились под санкциями Европейского Союза.

Гражданин Украины Евгений Бакланов сбежал в Россию. Из года в год он получал гранты из бюджета России на работу в Украине сети юристов на "защиту русскоязычного населения от притеснений" и "выявление преступлений киевского режима".

Этот факт подтверждается не только большим массивом документов российского "Правфонда", раздававшего эти гранты, но и выпиской со счета Евгения Бакланова в российском банке.

Бакланов получил три транша по состоянию на октябрь этого года от российского фонда на общую сумму почти 5 миллионов рублей.

В 2024-м Бакланов получил 7,5 миллионов рублей.

В отчете Бакланова за 2022 год для российского "Правфонда" указано количество консультаций — 309 за год. Среди указанных тем — "правила пересечения границы" и "отсрочка от мобилизации".

Также он оплачивал работу русскоязычного сайта "Имею право", и сайт правовой помощи "Соотечественники".

Курирует проект гражданин России Максим Зеленский. В отчете для российского Министерства иностранных дел акцентируется, что цель таких сайтов — это "денацификация страны".

Максим Зеленский родился в российском Ногинске. Был координатором федеральных проектов, среди которых "Бессмертный полк". Лауреат премии губернатора Московской области. Эта информация с сайта "Будущее страны" уже удалена.

Ранее Максим Зеленский, согласно документу из утечки, просил деньги из "Правфонда" на проект "Голос правды". Тогда он заручился поощрительным письмом от администрации президента Владимира Путина. А также получил письмо поддержки за подписью народного депутата "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и сопредседателя партии Бориса Колесникова.

Среди исполнителей "Единого центра помощи соотечественников", кроме Максима Зеленского, еще упоминается Дмитрий Мицкис, который родом из Украины и ранее работал здесь.

Мицкис указан в гранте на российские деньги как редактор сайта "Правцентр".

В письме губернатор Ленинградской области просит Путина о гражданстве России для Дмитрия Мицкиса. Мицкис здесь упоминается куратором "Комитета спасения Украины", организованного экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Мицкис консультировался с правительством Москвы, министерствами РФ для создания пророссийских проектов. В документах утечки он упомянут как куратор "пророссийского украиноязычного издания "Голос правды".

Журналисты "Схем" отмечают, что в Украине уже год не действуют санкции против российского "Правфонда". Последний раз их ввели в 2021-м сроком на три года, но не продлили в прошлом году.

"Об этом "Схемы" спросили Кабмин, который в предыдущие годы инициировал перед СНБО санкции в отношении "Правфонда". Журналистов направили в два министерства — МИД и МВД. Министерство иностранных дел перенаправило в Министерство внутренних дел. А МВД — в Межведомственную рабочую группу по санкциям, где в свою очередь отказались что-то объяснять, назвав это служебной информацией", — написали журналисты, резюмировав, что в то время, как "Европейский Союз вводит санкции против этого фонда и его руководителя за антиукраинскую подрывную деятельность, в самой Украине уже год как эти санкции вообще не действуют" ответственного за это нет.

Напомним, ранее стало известно, что Российская академия наук (РАН) избрала в состав своих академиков Николая Азарова — бывшего премьер-министра Украины и экс-члена Национальной академии наук Украины. Но Азаров не написал ни одной научной работы.

А Киевская городская прокуратура отправила в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении 38-летнего политолога Кирилла Молчанова. Ему грозит конфискация имущества и пожизненный срок. Молчанов известен тем, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину выступал на пророссийских каналах, а в 2022 году сбежал в Россию