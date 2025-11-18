Коли в Україні серйозно засніжить: синоптик розповів, як буде змінюватись погода
Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що погода на місяць дивуватиме українців різноманіттям. Найближчим часом температура коливатиметься, протягом тижня можливі дощі і мокрий сніг.
У вівторок в Україні очікуються дощі та посилений вітер, який сягатиме 15-20 метрів за секунду у південно-східних регіонах і Харківській області. Це означає перший, жовтий рівень небезпечності. Детальнішим прогнозом погоди на місяць експерт поділився 18 листопада у коментарі УНІАН.
Погода на місяць: прогноз на цей тиждень
19-20 листопада на заході й півночі буде тепло і сухо. У решті областей похолодає, підвищення температури можливе лише вдень у четвер, але незначне. Однак проллються дощі, у середу — навіть місцями з мокрим снігом у центральній частині країни.
20 листопада буде хмарно, вночі й вранці у південно-східній частині подекуди прогнозують туман. На півдні та південному сході стовпчики термометрів фіксуватимуть від +4 до +9 вночі і від +12 до +17 вдень. У центральних регіонах буде прохолодніше — від нуля до +5 та від +5 до +10, на решті території країни — від нуля до -5 і від +2 до +7 відповідно.
"Щодо другої половини тижня, то у західних областях очікуємо на дощі. 22-го листопада — з переходом у мокрий сніг. Добовий хід температури буде в межах від +3 до -2", — зауважив Семиліт.
Вдень 22 листопада пройдуть дощі у північних і більшості центральних регіонів. Вночі на півночі теж можливий дощ, місцями з мокрим снігом.
Погода на місяць: чи буде мороз
Цього тижня, зі слів синоптика, температура не буде опускатися нижче -5 градусів у деяких областях.
"Що буде надалі, — ми будемо вже спостерігати, потім аналізувати, які будуть надходити повітряні маси. Оскільки там можуть надходити повітряні маси і з південно-західного напрямку, що буде приносити теплішу повітряну масу. І загалом можуть бути надходження арктичних повітряних мас з прохолоднішими значеннями температури", — пояснив він.
Вночі "подекуди буде пролітати" сніг, зокрема вночі у другій половині тижня дощ буде переходити у мокрий сніг на заході. Однак постійного снігового покриву поки не передбачається, адже температура коливатиметься. Якщо вночі й випадатиме сніг, до ранку він вже буде танути.
"Тому люди, в принципі, його не побачать. Хіба що в Карпатах, на високогір'ях, він може бути", — підкреслив Семиліт.
Однак він не виключає, що все з грудня "будемо насолоджуватись зимовим настроєм і снігом".
Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань попередив про можливе похолодання, яке може стати одним з найсильніших за 70 років. Однак представниця Укргідрометцентру Наталя Птуха спростувала цю інформацію.
Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні на 18 листопада. Вона попередила про похолодання, яке посилиться з 24 листопада.