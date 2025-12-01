В Україні запровадили нові обов'язкові щеплення для дітей: що зміниться з 1 січня

З 1 січня в Україні зміниться Календар профілактичних щеплень в Україні. Вже за місяць він охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань, зокрема вірусу папіломи людини (ВПЛ).

"Головна зміна стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ (вірусу папіломи людини) для дівчат віком 12-13 років. Для цього вже закуплена найсучасніша 9-валентна вакцина", — заявили 1 грудня у Міністерстві охорони здоров'я України.

Також зміниться схема вакцинації проти вірусного гепатиту B: щеплення робитимуть у 2, 4, 6 та 18 місяців. У МОЗ пояснили, що це дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ). В результаті кількість ін'єкцій та візитів у лікарні зменшиться. Зараз це щеплення роблять окремо у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців.

Зміни за віком передбачені й у схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК). З 2026 року ці ін'єкції робитимуться у 1 та 4 роки, що дозволить захистити дітей у більш ранньому віці.

"Щодо щеплення БЦЖ — проти туберкульозу — у 2026 році проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3–5 добу життя. Також дітям до 9 місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульозу", — повідомили у міністерстві.

Оновлений Календар профілактичних щеплень в Україні Фото: МОЗ

Ще один важливий крок — повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). Адаптувати індивідуальні плани вакцинації допоможуть сімейні лікарі.

