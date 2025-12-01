В Украине ввели новые обязательные прививки для детей: что изменится с 1 января

С 1 января в Украине изменится Календарь профилактических прививок в Украине. Уже через месяц он будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний, в том числе вируса папилломы человека (ВПЧ).

"Главное изменение касается введения однократной бесплатной вакцинации против ВПЧ (вируса папилломы человека) для девушек в возрасте 12-13 лет. Для этого уже закуплена самая современная 9-валентная вакцина", — заявили 1 декабря в Министерстве здравоохранения Украины.

Также изменится схема вакцинации против вирусного гепатита B: прививки будут делать в 2, 4, 6 и 18 месяцев. В Минздраве объяснили, что это позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС+Hib+ВГВ). В результате количество инъекций и визитов в больницу уменьшится. Сейчас эту прививку делают отдельно в 1-й день, а затем в 2 и 6 месяцев.

Изменения по возрасту предусмотрены и в схеме прививки от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). С 2026 года эти инъекции будут делаться в 1 и 4 года, что позволит защитить детей в более раннем возрасте.

"Относительно прививки БЦЖ — против туберкулеза — в 2026 году будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки жизни. Также детям до 9 месяцев БЦЖ проводится без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона в случае отсутствия известного контакта с человеком, который болеет туберкулезом", — сообщили в министерстве.

Обновленный Календарь профилактических прививок в Украине Фото: МОЗ

Еще один важный шаг — полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ). Адаптировать индивидуальные планы вакцинации помогут семейные врачи.

