Екснардеп Олег Ляшко показав, як його змінила служба в армії (фото)

3 грудня колишньому народному депутату Верховної Ради кількох скликань і лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. З 2022-го він перебуває в лавах ЗСУ.

У свій день народження Ляшко поділився у Facebook особистим фото, що робить нечасто. На знімку він сидить за робочим столом, вивчаючи документи, а поруч прилаштувався чорний кіт, якого можна побачити і на інших фото Ляшка.

Він у формі, окулярах і помітно посивілий.

"Сьогодні мені 53. Дякую Мамі за життя, рідним — за підтримку і терпіння, побратимам — за вірну службу. Бажання, як і в кожного українця, сьогодні одне — Перемога України. Роблю для цього все", — підписав він знімок.

Олег Ляшко в день свого 53-річчя Фото: Олег Ляшко/Facebook

Олег Ляшко і служба в ЗСУ: що відомо

Колишній народний депутат України Олег Ляшко вступив до лав ЗСУ восени 2022 року. Він повідомив про це 3 жовтня і опублікував відео, на якому приймає присягу зі зброєю в руках.

Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський 14 жовтня 2024 року заявив, що колишній нардеп Олег Ляшко отримав нову посаду не за званням. Він зазначив, що командиром батальйону може стати військовий у званні не нижче за підполковника, а експарламентар лише лейтенант.

Наступного дня в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ пояснили, що Олега Ляшка призначили комбатом за клопотанням і планом переміщення командира 63-ї ОМБР, оскільки під час перебування ексдепутата на пов'язаних із безпілотними системами посадах була відбита велика кількість штурмів і знищено сотні одиниць російської техніки.

Ляшко і його пухнастий улюбленець Фото: Олег Ляшко/Facebook

У лютому 2025 року з'явилася інформація, що Ляшко розлучається. На розлучення подала дружина політика, яка була з ним 27 років.

Командир ЗСУ Юрій "Ахіллес" Федоренко розповів, що Олег Ляшко на камеру і без камер — це дві різних людини.