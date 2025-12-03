Экс-нардеп Олег Ляшко показал, как его изменила служба в армии (фото)

3 декабря бывшему народному депутату Верховной Рады нескольких созывов и лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко исполнилось 53 года. С 2022-го он находится в рядах ВСУ.

В свой день рождения Ляшко поделился в Facebook личным фото, что делает нечасто. На снимке он сидит за рабочим столом, изучая документы, а рядом пристроился черный кот, которого можно увидить и на других фото Ляшко.

Он в форме, очках и заметно поседевший.

"Сегодня мне 53. Спасибо Маме за жизнь, родным – за поддержку и терпение, побратимам – за верную службу. Желание, как и у каждого украинца, сегодня одно – Победа Украины. Делаю для этого все", – подписал он снимок.

Олег Ляшко в день своего 53-летия Фото: Олег Ляшко/Facebook

Олег Ляшко и служба в ВСУ: что известно

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года. Он сообщил об этом 3 октября и опубликовал видео, на котором принимает присягу с оружием в руках.

Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский 14 октября 2024 года заявил, что бывший нардеп Олег Ляшко получил новую должность не по званию. Он отметил, что командиром батальона может стать военный в звании не ниже подполковника, а экс-парламентарий лишь лейтенант.

На следующий день в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ объяснили, что Олега Ляшко назначили комбатом по ходатайству и плану перемещения командира 63-й ОМБР, поскольку во время пребывания экс-депутата на связанных с беспилотными системами должностях было отбито большое количество штурмов и уничтожено сотни единиц российской техники.

Ляшко и его пушистый любимец Фото: Олег Ляшко/Facebook

В феврале 2025 года появилась информация, что Ляшко разводится. На развод подала жена политика, которая была с ним 27 лет.

Командир ВСУ Юрий "Ахиллес" Федоренко рассказал, что Олег Ляшко на камеру и без камер — это два разных человека.