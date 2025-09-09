"Две недели жил в Константиновке": майор ВСУ рассказал, чем Олег Ляшко занимается на фронте (видео)

Командир ВСУ Юрий "Ахиллес" Федоренко рассказал о своих впечатлениях от общения с бывшим народным депутатом, а ныне командиром батальона беспилотных систем 63 ОМБр Олегом Ляшко. По словам военного, Ляшко на камеру и без камер — это два разных человека.

Опытом коммуникации с Олегом Ляшко майор ВСУ, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" поделился в опубликованном 8 сентября интервью Анне Максимчук. На вопрос, видел ли он на фронте экс-нардепа, Юрий Федоренко ответил, что тот произвел на него положительное впечатление.

"Ахиллес" рассказал о работе Олега Ляшко на фронте.

"Я не знаю, что происходит внутри их БПЛА-подразделения, но воюют они достаточно эффективно", — сказал "Ахиллес".

Майор отметил, что не находится с бывшим парламентарием рядом постоянно и не может ответить, постоянно ли он работает на передовой. Однако их встреча состоялась на командном пункте 92-й штурмовой бригады, и после этого Ляшко позвонил "Ахиллесу" с просьбой проконсультировать по применению разведывательных и ударных дронов, их переработке и работе со взрывчатыми веществами. Тогда было принято решение создать батальон беспилотных систем в 63-й отдельной механизированной бригаде, командование которым поручили Ляшко.

"Он приехал в то время ко мне на Донецкое направление, встретились в окрестностях Константиновки, города, где мы базировались в то время. Переговорили, он приехал с ребятами из подразделения. И они у нас, наверное, жили где-то две недели", — вспомнил Федоренко.

На вопрос, какой экс-нардеп в личном общении, военный ответил, что Ляшко был совсем не таким, каким его привыкли видеть на телеэкранах.

"Наверное, когда работает камера и когда не работает — это два разных человека. После полномасштабного вторжения я не видел его ни одного интервью публичного, но тем не менее", — сказал "Ахиллес".

По словам Федоренко, потом Ляшко также обращался к нему с вопросами о работе БПЛА, а его подразделение показывало неплохие результаты на поле боя.

На вопрос ведущей, считает ли он Ляшко профессиональным военным, "Ахиллес" отметил, что сам только сейчас получает военное образование.

"Как минимум желание разобраться в ситуации, желание настроить процессы, желание влиять на врага в моменте нашей коммуникации у него было", — ответил боец.

Деятельность Олега Ляшко в ВСУ

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года. Он сообщил об этом 3 октября и опубликовал видео, на котором принимает присягу с оружием в руках.

Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский 14 октября 2024 года заявил, что бывший нардеп Олег Ляшко получил новую должность не по званию. Он отметил, что командиром батальона может стать военный в звании не ниже подполковника, а экс-парламентарий лишь лейтенант.

На следующий день в 11-м армейском корпусе Сухопутных войск ВСУ объяснили, что Олега Ляшко назначили комбатом по ходатайству и плану перемещения командира 63-й ОМБР, поскольку во время пребывания экс-депутата на связанных с беспилотными системами должностях было отбито большое количество штурмов и уничтожено сотни единиц российской техники.